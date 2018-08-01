''المشروع السكني أطلنتيس1 '' يُــثير غضب الجالية المغربية بالخارج..والنيابة العامة تدخُل على الخط ﻿

قرر منخرطو الودادية السكنية المحيط الأزرق صاحبة '' المشروع السكني أطلنتيس 1'' بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان الخروج في مسيرة إلى الرباط ، وذلك بعد فقدانهم للثقة في المسؤولين المحليين

شوف تيفي: م.القاسمي

قرر منخرطو الودادية السكنية المحيط الأزرق صاحبة '' المشروع السكني أطلنتيس 1'' بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان الخروج في مسيرة إلى الرباط ، وذلك بعد فقدانهم للثقة في المسؤولين المحليين والإقليمين في إيجاد حلول لمشاكلهم .

وسبق وصدر قرار قضائي يمنع رئيس ودادية سكنية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء الأبحاث والتحقيات الجارية من طرف المصالح الأمنية بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه دفاع أكثر من 180 منخرطا لشكايات جماعية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

وانطلقت الشرطة القضائية بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي في الاستماع للمشتكين الذين أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج و جاء ذلك بعد مجموعة من الاحتجاجات الأسبوعية للمنخرطين أمام المشروع السكني التابع للودادية التي انطلقت منذ شهر يونيو الماضي و الذين يتهمون رئيس الودادية ب''النصب'' عليهم قبل أن يتوجهوا للقضاء للمطالبة بإنصافهم بعدما عقدوا عدة لقاءات مع عامل الإقليم في الآونة الأخيرة لم تكن نتائجها مرضية لهم رغم مجهودات العامل في إيجاد حلول عاجلة للمشكل.

هذا في الوقت الذي توقفت فيه وداديات أخرى عن الأشغال وانطلق منخرطو إحدى هذه الوداديات في الاحتجاج على توقف الأشغال، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 11 غشت الماضي أمام المشروع السكني المذكور، بعض مسؤولي هذه الوداديات السكنية استغلوا من جهة، جهل الضحايا بالقانون والأثمنة المغرية من أجل امتلاك سكن ثانوي على البحر بمنطقة متميزة بين الدارالبيضاء والرباط.

وإضافة إلى ما تعرفه مجموعة من المشاريع السكنية الجارية أشغال إنجازها حاليا بالمنطقة مما وصفه متتبعون بـ ''خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة''، يبقى السؤال الذي يؤرق ساكنة ''المشروع السكني أطلنتيس1 '' من يحمي هؤلاء ...؟

و اتفق المتضررون على التوجه إلى القضاء مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية منتظمة أمام المشروع والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والإعلامية للتصعيد مع مسؤولي الودادية السكنية.