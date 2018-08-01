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عاجل.. اعتقال هولنديين من أصول مغربية على علاقة بجريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 12:58 عاجل.. اعتقال هولنديين من أصول مغربية على علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش | مجتمع
عاجل.. اعتقال هولنديين من أصول مغربية على علاقة بجريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق عملياتي واستعلاماتي وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي، يشتبه في ارتباطهما

''شوف تيفي''

 

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق عملياتي واستعلاماتي وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شقيقين هولنديين من أصل مغربي، يشتبه في ارتباطهما المباشر بأعضاء الشبكة الإجرامية الذين نفذوا أو ساهموا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري التي وقعت داخل مقهى ''لاكريم'' بمدينة مراكش في شهر نونبر 2017.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهما، وهما شقيقا المحرض الرئيسي والمباشر على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، بمنزلين منفصلين بأحد الدواوير على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة الحسيمة وواد لاو، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض ومذكرة البحث على الصعيد الوطني الصادرين في حقهما على خلفية الاشتباه بتورطهما في هذه القضية.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة كانت قد مكنت من رصد تورط مباشر للمشتبه بهما في المشاركة في جريمة القتل العمد التي أمر بتنفيذها شقيقهما من خارج أرض الوطن في إطار عملية تصفية الحسابات بين شبكات الترويج الدولي للمخدرات، وذلك من خلال توفير تجهيزات ومعدات لوجيستيكية للمواطنين الأجنبيين اللذين كانا قد عهد لهما بالتنفيذ المادي لتلك الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بالمنزلين اللذين شهدا عملية التوقيف أسفرت عن حجز مبالغ مالية، بالإضافة إلى هواتف نقالة ودعامات تخزين معلوماتية ووثائق تخص سيارات فارهة كان يستعملها الموقوفان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات وظروف هذه القضية، التي لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بشأنها على الصعيد الوطني، كما أن إجراءات التعاون الأمني الدولي لازالت مستمرة لتوقيف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الجريمة.



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