عاجل..هاذ شي خطير بزاف: مختل عقليا يذبح شقيقته بقلعة السراغنة ﻿

اهتز حي عواطف 2 بمدينة قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مختل عقليا، أقدم على ذبح شقيقته القاصرة بواسطة سلاح أبيض عبارة عن ''مدية''.

"شوف تيفي"

اهتز حي عواطف 2 بمدينة قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مختل عقليا، أقدم على ذبح شقيقته القاصرة بواسطة سلاح أبيض عبارة عن "مدية".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاصرة تبلغ من العمر قيد حياتها 15 سنة، سقطت ضحية شقيقها المريض النفسي، الذي أجهز عليها بطريقة بشعة من خلال ذبحها.