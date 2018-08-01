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رسميــــا: وزارة الأوقــاف تحتــج على السعــــودية بشأن ظروف ''الحجاج المغاربة''

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 12:14 رسميــــا: وزارة الأوقــاف تحتــج على السعــــودية بشأن ظروف الحجاج المغاربة | بوليتيك
رسميــــا: وزارة الأوقــاف تحتــج على السعــــودية بشأن ظروف ''الحجاج المغاربة''
احتج المغرب لدى ''المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية'' على ما وصفه بـ''اختلالات'' شهدها حج هذا العام، وجاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء يوم الجمعة عبر موقعها

شوف تيفي

 

احتج المغرب لدى "المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية" على ما وصفه بـ"اختلالات" شهدها حج هذا العام، وجاء ذلك في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته مساء يوم الجمعة عبر موقعها الرسمي .

وأضاف البيان، أن اتصالًا بهذا الشأن جمع الوزير أحمد التوفيق، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، يوم الجمعة، تبعه اجتماع طارئ بين بعثة الحج المغربية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مقر الأخيرة بمكة المكرمة

واستعرض الاجتماع احتجاجات الجانب المغربي بشأن خدمات الطعام والسكن والنقل، بحسب البيان، وتابع أن المؤسسة أبدت "تفهما كبيرًا" لما عانى منه حجاج المملكة، واتفق الجانبان على تحرير محضر مشترك لتحديد المسؤولية، ولم يصدر على الفور أي تعليق من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، حول ما أورده بيان الأوقاف المغربية.

ونفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في وقت سابق صدقية بعض الفيديوهات المتداولة بشأن ظروف حج أفراد البعثة المغربية هذا العام، وقالت إنها تعود للسنوات الماضية، خلافا لما حملته مقاطع الفيديو من مؤشرات توثق لآنية الوقائع، من قبيل رقم المكاتب المخصصة للحجاج المغاربة هذه السنة وتاريخ صلاحية بعض الأطعمة التي قدمت لبعض الحجاج ورفضوها بحجة أنها غير صالحة.

وفيما يتعلّق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة، ذكرت الوزارة في بيانها أن البعثة المغربية بادرت  "إلى تكثيف الاتصالات مع الجهات المختصة من أجل تدارك النقص في عدد الحافلات.. بحيث انتهى ترحيل الحجاج من عرفات الساعة الواحدة ليلًا وهو توقيت عادي، مع العلم أن عددًا من حجاج بلدان أخرى تأخر عن هذا الوقت".

يُــــشار أن  الأشرطة المصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشفت عن ظروف الإقامة السيئة التي لاقاها الحجاج خلال أدائهم للمناسك، مستنكرين ما عانوه هناك من سوء التغذية وعدم وجود مرافقين ومطوفين، ورداءة وسائل النقل وانعدامها أحيانا، كما بلغت حدة المعاناة بكثير من الحجاج، من مختلف الأعمار، إلى الإجهاش بالبكاء محتجين بأن "ظروف إقامتهم لا تليق حتى بالحيوانات في ظل غياب الخدمات الطبية الأساسية".

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