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عاجل وحصري..مثول متورطين في اغتصاب فتاة "الوشم" أمام الوكيل العام ببني ملال

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 11:52 عاجل وحصري..مثول متورطين في اغتصاب فتاة الوشم أمام الوكيل العام ببني ملال | حوادث و حقوق
عاجل وحصري..مثول متورطين في اغتصاب فتاة "الوشم" أمام الوكيل العام ببني ملال
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ثلاثة مشتبه بهم لهم علاقة بملف الفتاة ''خديجة'' ضحية الاغتصاب و ''الوشم'' بالفقيه بنصالح، يمثلون في هذه اللحظات من يومه الأحد، أمام وكيل الملك باستئنافية مدينة بني ملال.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ثلاثة مشتبه بهم لهم علاقة بملف الفتاة "خديجة" ضحية الاغتصاب و "الوشم" بالفقيه بنصالح، يمثلون في هذه اللحظات من يومه الأحد، أمام وكيل الملك باستئنافية مدينة بني ملال.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه بهم تم إيقافهم مساء أمس السبت، ومن بينهم شاب بالغ من العمر 28 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، مشيرا إلى أن خديجة وخلال الاستماع لها، أكدت أن هذا الموقوف يعتبر من أكثر المتورطين في اغتصابها، وقد حاول التخلص منها من خلال رميها بواد بمنطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح.

وأبرز ذات المصدر أن الموقوفين الآخرين يبلغان من العمر 22 سنة، وقد برأت "خديجة" أحدهما ومن المحتمل أن يتم إطلاق سراحه مباشرة بعد مثوله أمام وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتاة وكيل الملك الاغتصاب بني ملال خديجة الوشم

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