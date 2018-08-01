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وفاة السيناتور جون ماكاين عن عمر81 عاما

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 10:58 وفاة السيناتور جون ماكاين عن عمر81 عاما | دولي
وفاة السيناتور جون ماكاين عن عمر81 عاما
توفي السناتور الأمريكي جون ماكين، الطيار السابق الذي عانى التعذيب خلال حرب فيتنام وأحد الوجوه غير التقليدية في السياسة الأمريكية، السبت عن عمر 81 عاما إثر إصابته بسرطان في الدماغ.

شوف تيفي و.م.ع

 

توفي السناتور الأمريكي جون ماكين، الطيار السابق الذي عانى التعذيب خلال حرب فيتنام وأحد الوجوه غير التقليدية في السياسة الأمريكية، السبت عن عمر 81 عاما إثر إصابته بسرطان في الدماغ.

وأعلن مكتب السناتور الجمهوري مساء السبت في بيان أنه توفي بعد الظهر "محاطا بزوجته سيندي وعائلتهما".

وأضاف البيان أن بطل الحرب السابق الذي يحظى باحترام كبير في بلاده "خدم الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاص لمدة 60 عاما ".

وتوفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا غداة إعلان عائلته أنه قرر التوقف عن تلقي العلاج من الغليوبلاستوما، وهو نوع من سرطان الدماغ شديد الخطورة نسبة النجاة منه متدنية للغاية، كان يعالج منه منذ يوليوز 2017.

وتوالت على الفور ردود فعل الطبقة السياسية الأمريكية، تكريما لذكرى "ماكين" الذي كان من ركائز الحزب الجمهوري والذي أغضب الكثيرين، بما في ذلك داخل دائرته السياسية، ولكنه لم يخسر يوما تقدير الأمريكيين لإخلاصه الوطني.

ومثل ماكين ولاية أريزونا في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي لمدة 35 عاما. ونجا من معسكر اعتقال أثناء حرب فيتنام.

وسعى ماكين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة في عام 2000 لكنه خسر لصالح جورج بوش الابن. ونال الترشيح في عام 2008 لكنه هزم في الانتخابات أمام باراك أوباما.

 

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