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خطير.. شوفو الحكرة: عصابة مدججة بالسيوف شرملات شاب ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق

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خطير.. شوفو الحكرة: عصابة مدججة بالسيوف شرملات شاب ضواحي القنيطرة

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 10:07 خطير.. شوفو الحكرة: عصابة مدججة بالسيوف شرملات شاب ضواحي القنيطرة | حوادث و حقوق
خطير.. شوفو الحكرة: عصابة مدججة بالسيوف شرملات شاب ضواحي القنيطرة
تعرض شاب يوم أمس السبت، لاعتداء خطير، عقب تعرضه لطعنات بواسطة هراوات وأسلحة بيضاء عبارة عن ''سيوف'' على يد أفراد عصابة هاجموه داخل منزله المتواجد بمنطقة سيدي الطيبي ضواحي القنيطرة.

"شوف تيفي"

تعرض شاب يوم أمس السبت، لاعتداء خطير، عقب تعرضه لطعنات بواسطة هراوات وأسلحة بيضاء عبارة عن "سيوف" على يد أفراد عصابة هاجموه داخل منزله المتواجد بمنطقة سيدي الطيبي ضواحي القنيطرة.

وأوضحت مصادر محلية أن الأمر قد تكون له علاقة بتصفية حسابات، حيث وجد الضحية نفسه محاصرا من طرف المعتدين الذين أقدموا على الاعتداء عليه بالضرب بواسطة الهراوات بالإضافة إلى طعنه بواسطة أسلحة بيضاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع.

 

 

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المغرب شوف تيفي السيوف عصابة مواطن حسابات الضرب

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