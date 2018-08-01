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طقس حار يصل لـ 45 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 09:41 طقس حار يصل لـ 45 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
طقس حار يصل لـ 45 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس، والجنوب، والجنوب-الشرقي للبلاد.

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس، والجنوب، والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما ستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ كالعادة انتشار سحب غير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا بمنطقة والماس.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالهضاب العليا الشرقية، وقليلة السحب أو صحوة بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من الشرق بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 و24 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة بالرحامنة، وتانسيفت، وسهول تادلة، وداخل منطقة الغرب، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وداخل منطقة سوس، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية وبالسفوح الجنوبية- الشرقية، وما بين 30 و35 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة والمحمدية وبين العيون والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

المغرب؛شوف تيفي؛ السواحل؛ طقس حار؛ المحيط الاطلسي

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