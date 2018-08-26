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مثير..ملاكم مغربي شهير ينقذ حياة ركاب طائرة

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 09:19 مثير..ملاكم مغربي شهير ينقذ حياة ركاب طائرة | دولي
مثير..ملاكم مغربي شهير ينقذ حياة ركاب طائرة
تمكن الملاكم المغربي الأصل الفرنسي الجنسية السابق، طارق صاحب الدين، من السيطرة على رجل عدواني أثار بلبلة على متن طائرة ركاب كانت في طريقها من مدينة ميونيخ الألمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

تمكن الملاكم المغربي الأصل الفرنسي الجنسية السابق، طارق صاحب الدين، من السيطرة على رجل عدواني أثار بلبلة على متن طائرة ركاب كانت في طريقها من مدينة ميونيخ الألمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم '' يومه الأحد فقد كتب الصحافي الفرنسي أرنو روميرو عبر صفحته بالفيسبوك: ''أمام 200 من الركاب وأفراد الطاقم، تدخل بطل الملاكمة السابق، محاولا السيطرة على الشخص الذي كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر قبل أن يطرحه أرضا ويسيطر عليه ريثما هبطت الطائرة وتدخلت قوات الشرطة في المطار''.

وأوضح الموقع الروسي أن خلية الاتصالات التابعة للشرطة الفرنسية، أكدت اعتقال الشخص بمجرد هبوط الطائرة في مطار شارل ديغول. واستمعت شرطة حرس الحدود لشهادة طارق صاحب الدين، كما أكد المحضر الحادثة التي وقعت خلال الرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن الملاكم السابق، ذو الأصول المغربية، طارق صاحب الدين، بطل فرنسا مرتين في الوزن الخفيف ووزن الريشة، قد خاض 23 نزالا وفاز في 12 منها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ملاكم نزال طائرة طارق صاحب الدين

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