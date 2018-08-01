تداعيات إغلاق معبر مليلية المحتلة .. السلطات الإسبانية تترك المسافرين المغاربة لساعات طويلة تحت الشمس ﻿

يتعرض المواطنون المغاربة لميز في تسهيل عملية العبور بميناء الجزيرة الخضراء من طرف الأمن الإسباني.

شوف تيفي

يتعرض المواطنون المغاربة لميز في تسهيل عملية العبور بميناء الجزيرة الخضراء من طرف الأمن الإسباني.

وأفاد مصدر خاص لـ''شوف تيفي''، اليوم السبت أن المسافرين المغاربة عبر ميناء طنجة المتوسط، تفاجؤوا بالميز الذي تلقوه من طرف رجال الأمن الإسباني، حيث يعمل هذا الأخير على تسهيل عملية العبور بالنسبة للمسافرين الإسبان والأجانب، ويقومون بالإجراءات القانونية في وقت وجيز معهم، في حين لا يعيرون اهتماما للمسافرين المغاربة.

وأضاف ذات المصدر أن المسافرين المغاربة لا يزالوا عالقين منذ ساعات بالميناء تحت الشمس دون احترام لحقوق الإنسان أو بكرم الضيافة.

وأشار ذات المصدر إلى تخوف المسافرين المغاربة من أن يكون لإغلاق معبر مليلية المحتلة من طرف المغرب، تداعيات على هذا السلوك المفاجئ من طرف السلطات الإسبانية تجاه المغاربة.