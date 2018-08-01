 بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة ضواحي الداخلة‎ | حوادث و حقوق

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة ضواحي الداخلة‎

تداعيات إغلاق معبر مليلية المحتلة .. السلطات الإسبانية تترك المسافرين المغاربة لساعات طويلة تحت الشمس | مجتمع

تداعيات إغلاق معبر مليلية المحتلة .. السلطات الإسبانية تترك المسافرين المغاربة لساعات طويلة تحت

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎ | دولي

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

أمواج البحر في شاطئ تمشضين بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين | مجتمع

أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين | بوليتيك

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين

مضاربــة تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

''''مضاربــة'' تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة | دولي

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 03:55 بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎ | دولي
بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎
وثق أحد المواطنين السعوديين بالفيديو مسلخ المعيصم بمكة، في حالة لا تتوفر على الشروط الصحية بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد الثلاثاء 21 غشت.

شوف تيفي

وثق أحد المواطنين السعوديين بالفيديو مسلخ المعيصم بمكة، في حالة لا تتوفر على الشروط الصحية بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد الثلاثاء 21 غشت.

وقد أثار الفيديو غضب العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، خصوصا أن صاحب الفيديو عرض القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات والعمال الذين يعملون في ظروف غير صحية، كما وثق القذارة التي ملأت أرضية المسلخ بشكل كبير.

وقد انتقد صاحب الفيديو غياب النظافة عن المسلخ، ويقول ''وينك يا خالد الفيصل وينك؟ بالله عليك هذه مكة؟''.

تداعيات الفيديو لم تقف عند حدود العالم الافتراضي بل عرفت ردود فعل من طرف مسؤولي مكة المكرمة حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، وفق ما ذكرته صحيفة ''سبق'' يوم أمس الجمعة، قرارا بإيقاف مدير عام المسالخ بأمانة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وإحالته إلى التحقيق بسبب الإهمال في مسلخ المعيصم وانعدام الاشتراطات الصحية.

ووفق ذات الصحيفة، فقد أمر الوزير بتشكيل لجنة للوقوف على مسلخ المعيصم بمكة بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد وإحالة عقد المستثمر إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أمر أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ،يضيف المصدر، بإغلاق مسلخ المعيصم بشكل نهائي، وذلك بعد تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس غياب النظافة خلال ذبح الأضاحي في المسلخ.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفيديو القذارة الذبائح المكدسة مسلخ عمومي غضب السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة | دولي

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا | دولي

ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا

انفجار في الملعب الملحق لمركب 8 ماي بمدينة سطيف بالجزائر بسبب الماء الساخن | دولي

انفجار في الملعب الملحق لمركب 8 ماي بمدينة سطيف بالجزائر بسبب الماء الساخن

جزائرية تهجر زوجها وأطفالها من أجل جهاد النكاح بسبب 1000 أورو | دولي

جزائرية تهجر زوجها وأطفالها من أجل ''جهاد النكاح'' بسبب 1000 أورو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نايضة بالجزائـــر بسباب الماء و الكوليرا‎ | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو..نايضة بالجزائـــر بسباب الماء و الكوليرا‎

بـــالفيديو .. مدرسة تعليمية بفـــاس تتحول إلى وكر للدعارة والمخدرات والقرقوبي.. آفيـنكم المسؤولين .. ؟؟؟ | قنوات أخرى

بـــالفيديو .. مدرسة تعليمية بفـــاس تتحول إلى وكر للدعارة والمخدرات والقرقوبي.. آفيـنكم المسؤولين .. ؟؟؟

نفوق كمية كبيرة من الأسماك بمرتيل يعرض سلامة المواطنين للخطر | بــووز

نفوق كمية كبيرة من الأسماك بمرتيل يعرض سلامة المواطنين للخطر

السرعة المفرطة تتسبب في حادثة سير خطيرة ليلا بعين الدئاب بالبيضاء | خارج البلاطو

السرعة المفرطة تتسبب في حادثة سير خطيرة ليلا بعين الدئاب بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة ضواحي الداخلة‎ | حوادث و حقوق
منذ 56 دقيقة

مصرع شخص في حادثة سير خطيرة ضواحي الداخلة‎

تداعيات إغلاق معبر مليلية المحتلة .. السلطات الإسبانية تترك المسافرين المغاربة لساعات طويلة تحت الشمس | مجتمع

تداعيات إغلاق معبر مليلية المحتلة .. السلطات الإسبانية تترك المسافرين المغاربة لساعات طويلة تحت

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎ | دولي

بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.