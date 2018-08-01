بالفيديو... القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات في مسلخ عمومي تثير غضب السعوديين‎ ﻿

وثق أحد المواطنين السعوديين بالفيديو مسلخ المعيصم بمكة، في حالة لا تتوفر على الشروط الصحية بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد الثلاثاء 21 غشت.

شوف تيفي

وثق أحد المواطنين السعوديين بالفيديو مسلخ المعيصم بمكة، في حالة لا تتوفر على الشروط الصحية بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد الثلاثاء 21 غشت.

وقد أثار الفيديو غضب العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، خصوصا أن صاحب الفيديو عرض القذارة والذبائح المكدسة بالعشرات والعمال الذين يعملون في ظروف غير صحية، كما وثق القذارة التي ملأت أرضية المسلخ بشكل كبير.

وقد انتقد صاحب الفيديو غياب النظافة عن المسلخ، ويقول ''وينك يا خالد الفيصل وينك؟ بالله عليك هذه مكة؟''.

تداعيات الفيديو لم تقف عند حدود العالم الافتراضي بل عرفت ردود فعل من طرف مسؤولي مكة المكرمة حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، وفق ما ذكرته صحيفة ''سبق'' يوم أمس الجمعة، قرارا بإيقاف مدير عام المسالخ بأمانة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وإحالته إلى التحقيق بسبب الإهمال في مسلخ المعيصم وانعدام الاشتراطات الصحية.

ووفق ذات الصحيفة، فقد أمر الوزير بتشكيل لجنة للوقوف على مسلخ المعيصم بمكة بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد وإحالة عقد المستثمر إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أمر أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ،يضيف المصدر، بإغلاق مسلخ المعيصم بشكل نهائي، وذلك بعد تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس غياب النظافة خلال ذبح الأضاحي في المسلخ.