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وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 03:17 وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك
وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف
أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة، ضمن منشوراتها لسنة 2018، ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف التي نظمتها الوزارة تحت الرعاية الملكية ، بمدن الرشيدية والريصاني ومراكش

شوف تيفي

أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة، ضمن منشوراتها لسنة 2018، ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف التي نظمتها الوزارة تحت الرعاية الملكية ، بمدن الرشيدية والريصاني ومراكش والجديدة وآسفي، والتي تناولت شخص المغفور له الحسن الثاني .

وذكر بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بمؤلفات تضم العروض القيمة التي ألقاها الأساتذة والباحثون خلال أشغال الجامعة والتي كانت قد نظمت خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 ، وتشمل ''أعمال الدورة العشرين: مصادر التأريخ لعهد الملك الحسن الثاني'' و''أعمال الدورة الواحدة والعشرين: الحسن الثاني، الإنسان والمثقف المفكر''، و''أعمال الدورة الثانية والعشرين: الحياة السياسية في المغرب على عهد الملك الحسن الثاني''.

وأبرزت الوزارة أنه بالنظر لقيمتها العلمية ولما تحتويه من معلومات ومعطيات مهمة تسلط الضوء على فترة متميزة من تاريخ المغرب المعاصر، فإن هذه المؤلفات تشكل إضافة نوعية للخزانة التاريخية بالمملكة ومرجعا مهما للباحثين والطلبة.

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