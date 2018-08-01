أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين ﻿

لفظت أمواج البحر في شاطىء ''تمشضين'' في الحسيمة، صباح اليوم السبت، سمكة دلفين سوداء بطول يفوق المترين وهي في حالة متقدمة من التعفن وتحمل آثار جروح يفترض أنها علقت في شباك الصيادين.

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لفظت أمواج البحر في شاطىء ''تمشضين'' في الحسيمة، صباح اليوم السبت، سمكة دلفين سوداء بطول يفوق المترين وهي في حالة متقدمة من التعفن وتحمل آثار جروح يفترض أنها علقت في شباك الصيادين.

وحسب مصــادر محلية فالحوت من نوع ''دلفين الأسود'' انتشر بكثرة في سواحل مدينة الحسيمة خلال السنوات الأخيرة، والتي كبدت الصيادين خسائر فادحة نتيجة اختراقها المتكرر لشباك صيد سمك السردين.

ووصلت إلى مكان الواقعة السلطات المحلية في مدينة الحسيمة، حيث حرَّرت محضرًا في الموضوع، قبل أن تعمل على نقل سمكة الدلفين النافقة من أجل دفنها.