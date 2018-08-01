 أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

أمواج البحر في شاطئ تمشضين بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين | مجتمع

أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين | بوليتيك

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين

مضاربــة تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

''''مضاربــة'' تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة | دولي

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

احتفالات بوجلود تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي صور | مجتمع

احتفالات ''بوجلود'' تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي ''صور''

ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا | دولي

ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 02:54 أمواج البحر في شاطئ تمشضين بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين | مجتمع
أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين
لفظت أمواج البحر في شاطىء ''تمشضين'' في الحسيمة، صباح اليوم السبت، سمكة دلفين سوداء بطول يفوق المترين وهي في حالة متقدمة من التعفن وتحمل آثار جروح يفترض أنها علقت في شباك الصيادين.

شوف تيفي

لفظت أمواج البحر في شاطىء ''تمشضين'' في الحسيمة، صباح اليوم السبت، سمكة دلفين سوداء بطول يفوق المترين وهي في حالة متقدمة من التعفن وتحمل آثار جروح يفترض أنها علقت في شباك الصيادين.

وحسب مصــادر محلية فالحوت من نوع ''دلفين الأسود'' انتشر بكثرة في سواحل مدينة الحسيمة خلال السنوات الأخيرة، والتي كبدت الصيادين خسائر فادحة نتيجة اختراقها المتكرر لشباك صيد سمك السردين.

ووصلت إلى مكان الواقعة السلطات المحلية في مدينة الحسيمة، حيث حرَّرت محضرًا في الموضوع، قبل أن تعمل على نقل سمكة الدلفين النافقة من أجل دفنها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحسيمة سمكة دلفين سمكة الصيادين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

احتفالات بوجلود تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي صور | مجتمع

احتفالات ''بوجلود'' تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي ''صور''

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة الدار البيضاء

مُــــنظمة فتيات الانبعاث تدخُل على خط قضية ضحية الاغتصاب والوشم وترفع شعار كُلُّنا خديجة وتحذِّر المسؤولين | مجتمع

مُــــنظمة فتيات الانبعاث تدخُل على خط قضية ضحية الاغتصاب والوشم وترفع شعار ''كُلُّنا خديجة'' وتحذِّر المسؤولين

اعتداء على أخوين بالضرب والجرح بمقهى بالحي الحسني بالدار البيضاء | مجتمع

اعتداء على أخوين بالضرب والجرح بمقهى بالحي الحسني بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نايضة بالجزائـــر بسباب الماء و الكوليرا‎ | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..نايضة بالجزائـــر بسباب الماء و الكوليرا‎

بـــالفيديو .. مدرسة تعليمية بفـــاس تتحول إلى وكر للدعارة والمخدرات والقرقوبي.. آفيـنكم المسؤولين .. ؟؟؟ | قنوات أخرى

بـــالفيديو .. مدرسة تعليمية بفـــاس تتحول إلى وكر للدعارة والمخدرات والقرقوبي.. آفيـنكم المسؤولين .. ؟؟؟

نفوق كمية كبيرة من الأسماك بمرتيل يعرض سلامة المواطنين للخطر | بــووز

نفوق كمية كبيرة من الأسماك بمرتيل يعرض سلامة المواطنين للخطر

السرعة المفرطة تتسبب في حادثة سير خطيرة ليلا بعين الدئاب بالبيضاء | خارج البلاطو

السرعة المفرطة تتسبب في حادثة سير خطيرة ليلا بعين الدئاب بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

أمواج البحر في شاطئ تمشضين بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين | مجتمع

أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين | بوليتيك

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.