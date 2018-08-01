وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين ﻿

أشاد الوزير الصيني المكلف بالإعلام والنشر ''ليانغ يان شون'' ، بالزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية، عقب اجتماع عقده مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.

شوف تيفي

أشاد الوزير الصيني المكلف بالإعلام والنشر ''ليانغ يان شون'' ، بالزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى جمهورية الصين الشعبية، عقب اجتماع عقده مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.

واعتبر الوزير الأعرج، الزيارة الملكية، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، ''لبنة أساسية في صرح الشراكة المغربية الصينية، والتي أرست أسس العلاقات المتينة بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية، خصوصا الميادين الثقافية و العلمية''.

كما أكد الوزير على أهمية تقوية العلاقات الثقافية بين البلدين، بمناسبة الاحتفاء بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين، وتتويجا للعلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تربط البلدين، التي ما فتئت تتعزز على مر السنوات. معتبرا ''التعاون في مجال النشر والترجمة أحد ركائز هذه العلاقة، باعتبارها طريقا نحو إثراء الثقافتين، وجسرا نحو ترسيخ الحوار الثقافي بين البلدين''.

من جهة أخرى، أشار وزير الثقافة والاتصال، يضيف البلاغ، إلى ''عمق الدلالات التي يجسدها فتح أكثر من فرع لدور نشر صينية بالمغرب، التي تعد الأولى من نوعها بإفريقيا، اعتبارا لدورها الفعال في التقارب الثقافي بين الشعبين''.

واستعرض الوزير، خلال هذا اللقاء، وفق ذات البلاغ، ''العديد من المكتسبات الدستورية في مجال حرية الرأي والتعبير، وكذا المكتسبات القانونية المرتبطة بتنزيل مضامين مدونة الصحافة والنشر وإحداث المجلس الوطني للصحافة''.

وأشار البلاغ، إلى إشادة الوزير الصيني بـ''رمزية اختيار المغرب كأول بلد إفريقي يتم الاحتفاء به في إطار تظاهرة معرض بيكين للكتاب الكبرى، مؤكدا في نفس الوقت تقديره للجهود المبذولة من الطرفين ، الرامية إلى تطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية وتبادل الوفود''.