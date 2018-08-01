''''مضاربــة'' تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎ ﻿

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس الجمعة، بعدما أصيب بطعنة غادرة من طرف أشخاص مجهولين بحي المسيرة 2 بالقرب من مقهى ''الصباح'' بمدينة الداخلة.

شــوف تـيفـي: يحيى الغليظ

لقي شخص مصرعه، ليلة أمس الجمعة، بعدما أصيب بطعنة غادرة من طرف أشخاص مجهولين بحي المسيرة 2 بالقرب من مقهى ''الصباح'' بمدينة الداخلة.

وأكد شهود عيان من عين المكان لـ''شوف تيفي''، أن شجارا اندلع بين مجموعة من الأشخاص، لسبب معين، تحول بذالك إلى طعن أحدهم بواسطة السلاح الأبيض على مستوى القلب، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة أدت إلى وفاته على الفور.

إلى ذالك، وفور علمها حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الحادث من أجل إلقاء القبض على الجاني أو الجُناة.