قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة ﻿

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

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تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). أنه وفي تمام الساعة السابعة واثنين وخمسين دقيقة من مساء يومه السبت، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة،

وأوضح المالكي، وفق ذات المصدر، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي، يضيف المصدر، أن هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط إيران بدعم الحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.

كما أفاد المالكي بأن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 181 صاروخا.