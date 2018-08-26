احتفالات ''بوجلود'' تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي ''صور'' ﻿

خلفت احتفالات ''بوجلود'' التي تعرفها عدة مناطق بجهة سوس ماسة بعد كل عيد أضحى موجة من ردود الفعل المتباينة، وذلك بفعل ما أصبحت تعرفه من انزلاقات خطيرة عجلت بانقسام المواطنين إلى فريقين فريق مؤيد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خلفت احتفالات ''بوجلود'' التي تعرفها عدة مناطق بجهة سوس ماسة بعد كل عيد أضحى موجة من ردود الفعل المتباينة، وذلك بفعل ما أصبحت تعرفه من انزلاقات خطيرة عجلت بانقسام المواطنين إلى فريقين فريق مؤيد لتخليد ''بوجلود'' كثرات أمازيغي يستوجب الاحتفال، وفريق ثاني يؤكد على أن هذا الموروث فقد سمعته وبريقه، وأضحى يشكل مصدر قلق وازعاج لعدد من ساكنة الأحياء التي تعرف هذه الحفلات.

وانتقل الصراع حول موروث ''بوجلود'' إلى الفضاء الأزرق ''الفيسبوك''، حيث تناسلت التدوينات حول هذا الموضوع بين مدافع عن ''بوجلود'' كثرات ثقافي أمازيغي، يمثل الهوية المحلية المتأصلة في عادات وتقاليد وجذور جهة سوس ماسة، مبرزين أنه ارتبط بالزوايا والطقوس الدينية لدى الأمازيغ قبل دخول الإسلام إلى المغرب، وتمكن من الاستمرار والتطور رغم التحولات الاجتماعية السوسيوثقافية التي عرفها المجتمع السوسي.

واعتبر هؤلاء المدافعون عنه أن ما يتعرض له من هجمة شرسة ما هي إلا محاولة لطمسه أو إزاحته عن مساره الفرجوي وربطه بأشياء بريئة منه.

وفي هذا الصدد كتب الشاعر والكاتب الأمازيغي '' عبد الله المناني'' ''نحن أمام توجه جديد نحو استهداف التراث والتقاليد ، الموجة الجديدة التي تعارض تراث بيلماون وتلصق به نتائج التربية غير السوية لمن يستغلونه للكبت والسرقة، وينادون بتصفية هذا التراث اهتماما منهم بالشيخ والمرأة كحملة انتخابية سابقة يحاولون أن يوهمونا أنهم يضعونهم في صلب اهتماماتهم وهم العاجزون بحكومتهم الوقوف على حلول ناجعة لظاهرة الكريساج التي تخلف كل يوم قتلى وآلاف المسلوبين، والحد من التحرش والسرقة في الأسواق والحافلات وكذا عنف المقابلات الرياضية وما تخلفه من اصطدامات واعتقالات...''

فيما رأى فريق آخر من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك'' أن احتفالات بوجلود التي تعيش على إيقاعاتها جل أحياء مدينة أكادير والجهة ككل خرجت من ثوبها الفرجوي، لتلبس ثوب الانحراف والإجرام بعدما توالت الاعتداءات والسرقات، ومختلف مظاهر الانحراف التي طفت على السطح وتحت غطاء هذه العادة المسماة ''بوجلود''.

وأكد متزعمو هذا الطرح أن ''بيلماون'' اليوم اعترته مجموعة من الظواهر السلبية التي أفقدته قيمته كثرات، بعدما اندس بين ثناياه مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون هذه المناسبة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من نهب وسرقة وغيرها من الأفعال التي تمس سلامة الغير، حتى تحول موروث بوجلود في نظرهم إلى مستنقع للإجرام يستغله المجرمون كل سنة للانتقام وتصفية حسابات شخصية، وليزرعوا الرعب في صفوف المواطنين؛ حيث أصبح الكل يخاف على ماله وأهله وبات انعدام الأمن حديث الألسن إذ شاعت الجريمة والسرقة بمختلف أنواعها ليلا و نهاراً اعتداءات بالسلاح الأبيض؛ سرقات؛ مخدرات؛ أقراص مهلوسة كلها أدوات ترافق الجلود وتختبئ وتحتمي بها.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي ''الحسين شارة'' : ''يجب وضع حد لمهزلة ما يسمى '' بوجلود '' .. إرهاب للساكنة، ممارسات منحطة، كريساج، تكسير سيارات، عربدة''.

ومن جانبه نشر رئيس جماعة الدشيرة الجهادية والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية ''رمضان بوعشرة'' تدوينة بحسابه الشخصي بالفيسبوك، عبر من خلالها عن استنكاره لما يقترف من جرائم باسم ''بوجلود''، وكتب قائلا ''بئس التراث الذي تزهق فيه الأرواح، بئس التراث الدي يخلف كل سنة ضحايا الجرح بالسكاكين على وشك الموت.

بئس التراث الدي لا يراعي حرمة و لا يأبه لحال شيخ و لا عجوز و لا مريض.

بئس التراث الذي ينتج كل آخر ليلة صراخا و عويلا و سبابا و شتائم ...

بئس التراث الدي يُنعش في داخله كافة أنواع الخبائث..

مهما سعينا إلى التنظيم بمقاربة تشاركية لكن للأسف الشديد تأتي نماذج من البشر تفسد كل شيء.

لا حول و لا قوة إلا بالله''.

هذا، ودق معارضو احتفالات ''بوجلود'' ناقوس الخطر للوضع الذي أصبح عليه، وطالبوا بالتفكير في تقنينه وتنظيمه أكثر من كافة المتدخلين والفاعلين الأمنيين ومختلف جمعيات المجتمع المدني للمحافظة عليه والاعتناء به كوسيلة لنشر الفرح والسرور وجمع المال لأهداف خيرية والدفاع عنه من كل هذه الانزلاقات التي أوصلته إلى حد الاعتداء على الناس وسرقتهم وإزعاجهم وإرجاعه إلى سالف عهده كشكل فرجوي مغربي ضمن قائمة الفنون الإبداعية التراثية الفلكلورية التي ستكون مفخرة لجهة سوس ماسة واثبتت دوماً على غنى ورقي إرثها الثقافي والفني الحضاري.