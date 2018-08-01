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ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 01:55 ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا | دولي
ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا
في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستيراد الدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية إثر توقيعه على اتفاقية حول استيراد المجمدة، تعرضت سلسلة مطاعم ''ماكدونالدز'' الأمريكية لضربة قوية في سمعتها بعد

شوف تيفي

في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستيراد الدواجن من الولايات المتحدة الأمريكية إثر توقيعه على اتفاقية حول استيراد المجمدة، تعرضت سلسلة مطاعم ''ماكدونالدز'' الأمريكية لضربة قوية في سمعتها بعد الفضيحة الجديدة التي تعرضت لها هذا الأسبوع.

وقد كشفت تقارير صحفية عن استخدام المطاعم الشهيرة لدجاج يعاني العرج وقصور القلب، حيث قالت صحيفة '' إندبندنت'' البريطانية إن '' ماكدونالدز '' يواجه انتقادات من قبل نشطاء في مجال الرفق بالحيوانات، يزعمون أن المطعم يستخدم دجاجا غير صحي وقد يسبب مشاكل كبيرة لمن يتناوله.

ويرى النشطاء، وفق ذات المصدر، أن هذه الطيور ''تربى بشكل عشوائي وغير منظم، من أجل زيادة وزنها بطريقة سريعة''.

وتضم قائمة طعام ماكدونالدز بعض المأكولات التي تحتوي على الدجاج، مثل ''الناجتس'' وشطائر الدجاج وسلطات الدجاج.

ويقول خبراء إن تسريع وتيرة نمو الدجاج يؤثر على عظامها وخصوصا على ساقيها، كما يؤدي إلى إصابتها ببعض أمراض القلب.

 

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شوف تيفي المغرب ماكدونالدز فضيحة دجاج العرج قصور القلب استيراد الدواجن الولايات المتحدة الأمريكية

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