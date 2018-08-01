توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة الدار البيضاء ﻿

تمكنت مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض

شوف تيفي

تمكنت مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت أمس الجمعة بإشعار من قبل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، حول تعرضهم للاستدراج ومحاولة الاختطاف بالعنف من قبل المشتبه بهم اللذين كانوا على متن سيارة خفيفة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما تم اختطاف مرافقتهم.

وأبرز البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيفهم جميعا بمنطقتي دار بوعزة والرحمة، كما مكنت من تحرير الضحية، والتي أفادت أنها تعرضت لهتك العرض من قبل أحد الموقوفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.