مُــــنظمة فتيات الانبعاث تدخُل على خط قضية ضحية الاغتصاب والوشم وترفع شعار ''كُلُّنا خديجة'' وتحذِّر المسؤولين ﻿

تــابعت منظمة فتيات الانبعاث باهتمام كبير قضية تعرض الفتاة خديجة بجماعة أولاد عياد بضواحي الفقيه بنصالح لأبشع صور الاستغلال بعد خطفها تحت التهديد بالسلاح من طرف شخصين مباشرة بعد عيد الفطر الماضي،

شوف تيفي: م.ق

تــابعت منظمة فتيات الانبعاث باهتمام كبير قضية تعرض الفتاة خديجة بجماعة أولاد عياد بضواحي الفقيه بنصالح لأبشع صور الاستغلال بعد خطفها تحت التهديد بالسلاح من طرف شخصين مباشرة بعد عيد الفطر الماضي، حيث كانت ضحية اغتصاب جماعي فظيع من قبل عدد من الجناة ولمدة شهرين بأحد المنازل المهجورة بأحد دواوير الجماعة، كما قاموا بوشم مختلف أعضاء جسد الضحية برسومات وكتابات مختلفة.

وحسب ''بيان'' منظمة فتيات الانبعات توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن المكتب التنفيذي للمنظمة وهو يقوم بدعم ومؤازرة الفتاة المعتدى عليها ''يبدي قلقه العميق من هذه الانتهاكات، ويدعو كافة المسؤولين والفاعلين وعموم المواطنين، إلى استشعار الخطر من تواتر مثل هذه الجرائم المشينة، كما يدعو إلى مواجهتها بالوقوف جميعا أمام أي اعتداء على حقوق الفتيات خاصة، وإذ يعرب المكتب التنفيذي عن قلقه من تنامي مثل هذه الظواهر ببلادنا في الآونة الأخيرة''.

وأضـــاف ذات ''البيان'' أن المكتب التنفيذي للمنظمة يؤكد على ''التضامن المطلق واللامشروط مع الفتاة الضحية وكل أفراد أسرتها وعائلتها وكل الأمهات وفتيات الوطن، والذي عبرت عنه الأخت رئيسة المنظمة بشكل مباشر في اتصال هاتفي مع أب الضحية، في انتظار قيام المنظمة بمبادرات أخرى في الموضوع'' مبرزا ''رفضه المطلق لهذه الجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، ويدين أي تبرير قد يعطى لها، كما يدعو ''السلطات المختصة إلى مواصلة وتكثيف الأبحاث في الموضوع لإلقاء القبض على كل الجناة الذين شاركوا في هذه الجريمة القاسية''.

ولفت إلى ''ضرورة إنزال أقصى العقوبات في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الجريمة النكراء، مع تعويض الضحية عن كل الأضرار التي لحقتها منذ خطفها، حيث أنها تعاني اليوم من اختلالات نفسية عديدة ستؤثر من دون شك على مستقبلها وتحمل جميع المعنيين مسؤولياتهم التاريخية، في مواجهة الاختلالات القيمية والأخلاقية التي باتت تهدد نسيجنا الاجتماعي، كما يطالب بضرورة السعي نحو إصدار تشريعات ملائمة للوضع القائم في هذا الشأن، وذلك بإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الفتاة والمرأة''.

واسترسلت المنظمة منبّهة إلى ''الاختلال الكبير الذي تعاني منه كل المؤسسات المسؤولة على التنشئة والتربية ببلادنا، والذي يجعل عددا كبيرا من شباب الوطن يتجهون بعد مغادرة أقسام الدراسة نحو الأماكن المظلمة لتعلم كل أشكال الانحراف الأخلاقي والقيمي، وكذلك مختلف المنابر الإعلامية لضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق الفتيات بشكل خاص، وإعادة النظر في تعاطيها التقليدي مع المواد المتعلقة بظاهرة العنف بشكل عام''.

وطـــالبت المنظمة الموازية لحزب الاستقلال بضرورة إجراء دراسة وطنية لظاهرة العنف ضد الفتيات ووضع مخطط أمني وطني فعال للتصدي لمثل هذه السلوكات والممارسات الشاذة التي أصبحت تضر بسلامة وأمن المجتمع بكامله في المدن والبوادي.