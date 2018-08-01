 اعتقــال قاتل شاب طعناً بالسكين بالداخلة‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

أمواج البحر في شاطئ تمشضين بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين | مجتمع

أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين | بوليتيك

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين

مضاربــة تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

''''مضاربــة'' تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة | دولي

قوات الدفاع السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

احتفالات بوجلود تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي صور | مجتمع

احتفالات ''بوجلود'' تثير حفيظة السوسيين وتشعل فتيل الصراع بمواقع التواصل الاجتماعي ''صور''

ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد الدواجن من أمريكا | دولي

ماكدونالدز تتورط في فضيحة استعمالها دجاجا يعاني العرج و قصور القلب والمغرب يستعد لاستيراد

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف بمدينة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

اعتقــال قاتل شاب طعناً بالسكين بالداخلة‎

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 01:13 اعتقــال قاتل شاب طعناً بالسكين بالداخلة‎ | حوادث و حقوق
اعتقــال قاتل شاب طعناً بالسكين بالداخلة‎
علمت ''شوف تيفي''، أن عناصر الشرطة القضائية بالداخلة، تمكنت صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخص متهم بقتل شخص طعناً بالسلاح الأبيض بحي الوكالة بمدينة الدخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

علمت ''شوف تيفي''، أن عناصر الشرطة القضائية بالداخلة، تمكنت صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخص متهم بقتل شخص طعناً بالسلاح الأبيض بحي الوكالة بمدينة الدخلة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فإن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، قامت بمجموعة من الأبحاث والتحريات بمسرح الجريمة ومحيطه، لتتمكن من تحديد هوية المشتبه فيهما، وبعد فرض حراسة سرية وتربص تمكنت الفرقة من إيقاف أحدهما.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية قصد إيقاف من له صلة بالجريمة.

يشار أن مدينة الداخلة، إهتزت صباح يوم العيد ''الأربعاء''، على وقع جريمة قتل تعرض خلالها شخص للضرب والجرح العمديين الخطيرين بالسلاح الأبيض، قرب ثانوية لالة خديجة المرجعية بمدينة الداخلة، مما عجل بوفاته أثناء نقله إلى مستشفى الحسن الثاني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب صباح العيد جريمة قتل الداخلة اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة

مضاربــة تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

''''مضاربــة'' تُــنهي حياة شخص بطعنة سكين غادرة بالداخلة‎

إيقاف 3 عناصر متورطين في سرقة سائحتين ألمانيتين بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

إيقاف 3 عناصر متورطين في سرقة سائحتين ألمانيتين بمدينة مراكش

حالة استنفار أمني قصوى من أجل إيقاف كراب اعتدى على شخصين بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حالة استنفار أمني قصوى من أجل إيقاف ''كراب'' اعتدى على شخصين بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..نايضة بالجزائـــر بسباب الماء و الكوليرا‎ | قنوات أخرى
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..نايضة بالجزائـــر بسباب الماء و الكوليرا‎

بـــالفيديو .. مدرسة تعليمية بفـــاس تتحول إلى وكر للدعارة والمخدرات والقرقوبي.. آفيـنكم المسؤولين .. ؟؟؟ | قنوات أخرى

بـــالفيديو .. مدرسة تعليمية بفـــاس تتحول إلى وكر للدعارة والمخدرات والقرقوبي.. آفيـنكم المسؤولين .. ؟؟؟

نفوق كمية كبيرة من الأسماك بمرتيل يعرض سلامة المواطنين للخطر | بــووز

نفوق كمية كبيرة من الأسماك بمرتيل يعرض سلامة المواطنين للخطر

السرعة المفرطة تتسبب في حادثة سير خطيرة ليلا بعين الدئاب بالبيضاء | خارج البلاطو

السرعة المفرطة تتسبب في حادثة سير خطيرة ليلا بعين الدئاب بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

وزارة الثقافة والاتصال تصدر ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف

أمواج البحر في شاطئ تمشضين بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين | مجتمع

أمواج البحر في شاطئ ''تمشضين'' بالحسيمة تلفظ سمكة دلفين

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

انتحار فتاة تبلغ 21 سنة بواد زم والأسباب مجهولة

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين | بوليتيك

وزير الثقافة والاتصال يشيد باحتفاء الصين بالمغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب بمدينة بيكين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.