اعتقــال قاتل شاب طعناً بالسكين بالداخلة‎ ﻿

علمت ''شوف تيفي''، أن عناصر الشرطة القضائية بالداخلة، تمكنت صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخص متهم بقتل شخص طعناً بالسلاح الأبيض بحي الوكالة بمدينة الدخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

علمت ''شوف تيفي''، أن عناصر الشرطة القضائية بالداخلة، تمكنت صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخص متهم بقتل شخص طعناً بالسلاح الأبيض بحي الوكالة بمدينة الدخلة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فإن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، قامت بمجموعة من الأبحاث والتحريات بمسرح الجريمة ومحيطه، لتتمكن من تحديد هوية المشتبه فيهما، وبعد فرض حراسة سرية وتربص تمكنت الفرقة من إيقاف أحدهما.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية قصد إيقاف من له صلة بالجريمة.

يشار أن مدينة الداخلة، إهتزت صباح يوم العيد ''الأربعاء''، على وقع جريمة قتل تعرض خلالها شخص للضرب والجرح العمديين الخطيرين بالسلاح الأبيض، قرب ثانوية لالة خديجة المرجعية بمدينة الداخلة، مما عجل بوفاته أثناء نقله إلى مستشفى الحسن الثاني.