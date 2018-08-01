إيقاف 3 عناصر متورطين في سرقة سائحتين ألمانيتين بمدينة مراكش ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع الشرطة السياحية اليوم السبت، من إيقاف ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة سائحتين ألمانيتين بمراكش.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع الشرطة السياحية اليوم السبت، من إيقاف ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة سائحتين ألمانيتين بمراكش.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن العناصر الثلاثة، اثنان منهما حديثا الخروج من السجن بعفو ملكي، قاما أول أمس الخميس، بسرقة وثائق إثبات الهوية ونقود (العملة الصعبة) من السائحتين تحت التهديد بالسلاح.

وأضاف المصدر إلى أن اللصين التجئآ إلى العنصر الثالث، وهو الذي قام بصرف النقود المسروقة بالعملة الصعبة إلى الدرهم المغربي.

كما أكد ذات المصدر، أن عناصر الشرطة تمكنوا بعد أخذ أقوال الضحيتين، من إيقاف الثلاثة بمنطقة رياض العروس، مكان سكناهم بالمدينة القديمة ، بمساعدة الكاميرات الأمنية المبثوثة في أزقة وشوارع المدينة القديمة بمراكش.

وأشار المصدر إلى أن البحث لا يزال جاريا عن عنصر رابع كانوا يبيتون عنده بعد اقتراف جرمهم.

مضيفا أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث