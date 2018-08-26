انفجار في الملعب الملحق لمركب 8 ماي بمدينة سطيف بالجزائر بسبب الماء الساخن ﻿

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لانفجار وقع على مستوى الملعب الملحق لمركب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف.

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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لانفجار وقع على مستوى الملعب الملحق لمركب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف.

وذكرت مصادر جزائرية '' أن الانفجار وقع على مستوى مضخة ماء ساخن بأكاديمية الشبان، ولولا الأقدار لحدثت الكارثة''.

وأفادت المصادر، أن الانفجار وقع في وقت كان فيه لاعبو الفريق الرديف يتناولون الغذاء تحسبا للتنقل لعين مليلة للعب لقاء الجولة الثانية .

كما أضافت ذات المصادر أن الانفجار وقع بعد نصف ساعة فقط على مغادرة 70 لاعبا من فريق أقل من 17 سنة و19 سنة، كانوا في الملعب يقومون بالتدريبات.