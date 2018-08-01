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جزائرية تهجر زوجها وأطفالها من أجل ''جهاد النكاح'' بسبب 1000 أورو

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 00:44 جزائرية تهجر زوجها وأطفالها من أجل جهاد النكاح بسبب 1000 أورو | دولي
جزائرية تهجر زوجها وأطفالها من أجل ''جهاد النكاح'' بسبب 1000 أورو
كشفت مجريات محاكمة 36 عنصرا من تنظيم ''داعش'' الإرهابي أمام محكمة جنايات بومرداس، عن حقائق صادمة ومريعة بسبب فرار سيدة من بيتها الزوجي بمنطقة الرويبة شرق العاصمة خلال سنة 2015.

شوف تيفي

كشفت مجريات محاكمة 36 عنصرا من تنظيم ''داعش'' الإرهابي أمام محكمة جنايات بومرداس، عن حقائق صادمة ومريعة بسبب فرار سيدة من بيتها الزوجي بمنطقة الرويبة شرق العاصمة خلال سنة 2015.

وبعد التحريات التي انطلقت بموجب بحث في فائدة العائلات، وفق ما أورده موقع ''النهار أونلاين'' اليوم السبت، تبين أن المعنية غادرت التراب الجزائري باتجاه تركيا ومنها التحقت بتنظيم ''داعش'' في سوريا، تاركة وراءها زوجها وأطفالها.

وأضاف نفس المصدر ، أن نفس الحال ينطبق على المسماة ''ب.أمينة'' التي خرج والدها للبحث عنها، ليتضح أن هناك شبكة تعمل على التجنيد لصالح تنظيم ''داعش'' الإرهابي الذي يتزعمه ''أبو بكر البغدادي''، والذي يقدم لهن عروضا مغرية تتمثل في زوج زائد مبلغ 1000 أورو، مع تسديد ثمن التذكرة نحو تركيا.

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شوف تيفي المغرب جزائرية تهجر زوج جهاد النكاح

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