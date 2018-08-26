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حالة استنفار أمني قصوى من أجل إيقاف ''كراب'' اعتدى على شخصين بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالبيضاء

بتاريــخ : 26 غشت 2018 / 00:32 حالة استنفار أمني قصوى من أجل إيقاف كراب اعتدى على شخصين بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق
حالة استنفار أمني قصوى من أجل إيقاف ''كراب'' اعتدى على شخصين بالسلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالبيضاء
تسبب صراع دامٍ ليلة السبت، بين بائع للممنوعات والخمور في السوق السوداء (كراب) وشخصين من إرسال هذين الأخيرين إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

شوف تيفي

تسبب صراع دامٍ ليلة السبت، بين بائع للممنوعات والخمور في السوق السوداء (كراب) وشخصين من إرسال هذين الأخيرين إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن (الكراب) الملقب بـ''ولد الجبلية'' اعتدى على شخصين من زبنائه باستعمال السلاح الأبيض بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

وأضاف ذات المصدر أن الجاني، بعد مشادة كلامية حول ثمن الخمور، قام بضرب أحدهما على مستوى البطن إلى أن خرجت أمعاؤه والآخر بضربات متفرقة على مستوى جسده.

وأوضح المصدر إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلوا بعين المكان، وقاموا بنقل الضحيتين على جناح السرعة إلى المستعجلات بمستشفى ابن رشد.

كما أشار المصدر إلى عناصر الأمن بأنفا في حالة استنفار قصوى بحثا عن الجاني الملقب بـ'' ولد الجبلية''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حالة استنفار أمنية قصوى إيقاف المدينة القديمة الدار البيضاء

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