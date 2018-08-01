مصرع شخص بعد تعرضه للضرب والجرح على يد مجهولين بالداخلة ﻿

علمت شوف تيفي أن شخصا تعرض للضرب المبرح والجرح العمديين الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض قرب ثانوية لالة خديجة بمدينة الداخلة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شخصا تعرض للضرب المبرح والجرح العمديين الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض قرب ثانوية لالة خديجة بمدينة الداخلة.

وأضافت مصادرنا، أن الإعتداء الذي تعرض له الضحية عجل بوفاته أثناء نقله إلى مستشفى الحسن الثاني.

ومن جهتها وأمام هذا الأمر، قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة بمجموعة من الأبحاث والتحريات بمسرح الجريمة ومحيطه، لتتمكن من تحديد هوية المشتبه به، وبعد فرض حراسة سرية وتربص تمكنت الفرقة من إيقاف أحدهما صباح اليوم السبت.

هذا وبأمر من النيابة العامة تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات مستمرة قصد إيقاف من له صلة بالقضية.