اعتداء على أخوين بالضرب والجرح بمقهى بالحي الحسني بالدار البيضاء ﻿

اعتدى لصان على أخوين بالضرب والجرح بمقهى النسيم في شارع أفغانستان بالحي الحسني.

شوف تيفي

اعتدى لصان على أخوين بالضرب والجرح بمقهى النسيم في شارع أفغانستان بالحي الحسني.

وأفاد أحد الضحيتين المدعو "عز الدين محمد" عبر فيديو توصلت به "شوف تيفي" اليوم السبت، أن الجانيين اللذين قاما بالاعتداء عليه وأخيه، مساء أمس الجمعة بمقهى النسيم بالحي الحسني، أحدهما ملقب بـ "العجل" يقطن بدرب الرجاء الحي الحسني رفقة شخص آخر مبحوث عنه بتهمة تجارة المخدرات.

وأضاف ذات المتحدث أن الجانيين قاما بالاعتداء عليهما بالضرب على مستوى الرأس والرجل، وسرقة ما بحوزتهما أمام مرأى ومسمع من رواد المقهى.

وأكد المتحدث أن اللصين لاذا بالفرار باستعمال دراجة نارية إلى وجهة غير معلومة.

وقد التقطت كاميرا المقهى وقائع الاعتدء والفوضى التي أحدثاها بالمكان.