شرطي سجل مخالفة لسائق سيارة رغم أنه احترم قانون السير بسوق الأربعاء ﻿

توصلت قناة شوف تيفي بمقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مُثبتة في سيارة خفيفة يظهر من خلاله السائق وهو يحترم قانون السير، إلا أن شرطي المررو حرر له مخالفة، وذلك على مستوى مدار سوق الأربعاء المؤدي إلى مدينة

شوف تيفي

توصلت قناة شوف تيفي بمقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مُثبتة في سيارة خفيفة يظهر من خلاله السائق وهو يحترم قانون السير، إلا أن شرطي المررو حرر له مخالفة، وذلك على مستوى مدار سوق الأربعاء المؤدي إلى مدينة القصر الكبير الأحد المنقضي.

وفي اتصال لنا مع السائق، كشف لنا الأخير أنه احترم حق الأسبقية على الرغم من أن « علامة حق الأسبقية » لا تلزمه بذلك، إلا أن الشرطي أوقفه تحت ذريعة أنه ارتكب مخالفة.

وأمام هذا الأمر، سأل صاحب السيارة الشرطي عن سبب هذه المخالفة ليُجيبه « سكت ولا غادي نحرر ليك مخالفة اخرى ونعتاقلك ».

وأمام هذا الأمر ومع تزامن أيام العطلة المتزامنة مع عيد الأضحى، تقدم صاحب السيارة يوم أمس الجمعة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة سوق الأربعاء، إلا أن الأخير رفض تسلمها قائلا له أن عليه تقديمها إلى الوكيل العام لمدينة القنيطرة .

هذا وطالب صاحب السيارة من الجهات المسؤولة التدقيق في الفيديو الذي التقطته كاميرا سيارته وإلغاء المخالفة.