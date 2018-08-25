الفنّانة المغربية ''أمــيرة زُهـــير'' تتعرض للنصب من طرف شركة خليجية ﻿

تعرضت المغنية المغربية ''أميرة زهير'' لعملية نصب واحتيال من طرف شــركة خليجية، بعدما عرضت إحدى أغــانيها في وصلة إشهارية لعطورها.

شوف تيفي

تعرضت المغنية المغربية "أميرة زهير" لعملية نصب واحتيال من طرف شــركة خليجية، بعدما عرضت إحدى أغــانيها في وصلة إشهارية لعطورها.

وأفـــادت المغنية "أميرة زهيـــر" في مُــــكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أن شركة العطور الخليجية والتي في اسم مالكها "إبراهيم القرشي" استعملت أغنية "كلام الحب" في إشهار ظهرت به الممثلة الكويتية "فرح الهادي" والممثل "عقيل"، واستغلوا إنجازها الفني بدون إذن منهـــا،حيث حقق الفيديو عبر صفحة فرح بالانستغرام نسبة مشاهدة عالية وصلت لمليون و نصف في ظرف وجيز رغم أن الأغنية تعود للمغربية أميرة زهير التي كتبت و لحنت و أدت الأغنية.



وأضـــــــافت متحدثة لـ"شوف تيفي" بالقول : "حاولت التواصل مع الشركة إلا أنني بقيت بدون جواب وأنا مستاءة من طريقة تعامل فنانين كبار وممثلين عندهم جمهور وشعبية .. وماحتارموش فنان ودوزوا أغنيتو بدون ذكر اسمه .... والفنان يجب أن يكون خلوقا ويحترم أخاه الفنان ..."

واسترسلت ذات المتحدثة قائلة : "متوقعتش هاذ التصرف وشركة للعطور اللي كبيرة وعندها فروع حشومة دير مثل هذا العمل " وأردفت "إيلا متواصلوش معايا واعتاذرو ليا فسأضطر أنني نتاخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

واختتمت قائلة : "كما أن الشركة عطات للممثلين بجوح بهم تعويض مــادي فكان من اللازم يحتارمو قيمتي كفنانة مغربية"، مضيفة أنها ستلجأ إلى القضــــاء في حالة ما بقيت الشركة المذكورة تلتزم الصمت في القضية ولم تبدي أي نية حسنة لرد الاعتبار إليها خلال الأيام الأخيرة.