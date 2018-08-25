سيدي سليمان: تقديم ملتمس إقالة رئيس جماعة ''بيجيدي'' ﻿

وجه 25 عضوا من الأغلبية بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان، ملتمسا إلى عامل الإقليم يرمي إلى إقالة رئيس المجلس البلدي''محمد الحفياني'' المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون

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وجه 25 عضوا من الأغلبية بالمجلس الجماعي لسيدي سليمان، ملتمسا إلى عامل الإقليم يرمي إلى إقالة رئيس المجلس البلدي''محمد الحفياني'' المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وطالب أعضاء المجلس الموقعون على الملتمس، إدراج هذه النقطة في جدول الدورة العادية المرتقبة شهر أكتوبر المقبل، في أفق كشفهم عن الأسباب الحقيقية التي أجبرتهم على المطالبة بإقالة الرئيس.إضافة إلى توجيه طلب لرئاسة المجلس الجماعي من أجل عقد دورة استثنائية، لإقالة رؤساء اللجان، والدعوة إلى انتخاب رؤساء ونواب جدد.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، على إمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس الجماعي...لطلب التصويت على مقرر جماعي، يقضي بإقالة الرئيس من مهامه، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، أي نصف الولاية، و في حالة الرفض أجاز المشرع، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، لثلاثة أرباع المجلس(الثلثين)، بأن يتقدموا لعامل الإقليم بطلب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل عزل الرئيس، حيث تبث المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما، من تاريخ توصلها بالإحالة.