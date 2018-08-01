انفـــراد.. فرد من العصابة اللي اغتاصبو خديجة ووشمو ليها يعترف..ها علاش احتجزناها و كنا غادي نلوحوها فالواد ﻿

و كأنه يسرد تفاصيل قصة خيالية، لكــنه اعتراف بطعم الحقد، حيث علمت شوف تيفي من مصدر جد مطلع أن شابا يبلغ من العمر 24 سنة، اعترف بعد اعتقاله في الساعات الأولى من صباح يومه السبت ،أنه تورط رفقة أصدقائه

شــوف تيفي:م غ

و كأنه يسرد تفاصيل قصة خيالية، لكــنه اعتراف بطعم الحقد، حيث علمت شوف تيفي من مصدر جد مطلع أن شابا يبلغ من العمر 24 سنة، اعترف بعد اعتقاله في الساعات الأولى من صباح يومه السبت ،أنه تورط رفقة أصدقائه في اغتصاب الفتاة القاصر خديجة و احتجازها و تعريضها للتعذيب عبر الحرق و الوشم.

و كشف الشاب المعتقل من قبل عناصر درك الدراركــة، أن العصابة كانت تنوي التخلص من خديجة بعد اغتصابها و احتجازها لحوالي شهرين من خلال رميها بواد المنطقة.

و كانت عناصر درك منطقة ولاد عياد ضواحي الفقيه بنصلح، اعتقلت يومه السبت 3 أشخاص متورطين في هذه القضية التي أخدت أبعادا دولية.

ووصل عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية إلى 13 شخصا ، من بينهم سبعة من ذوي السوابق العدلية.

و لا زالت حسب ذات المصدر، التحقيقات في الملف مستمرة ، حتى يتم الكشف عن ظروف وملابسات اغتصاب واحتجاز خديجة ووضع أوشام على جسدها