تفاصيل جديدة بخصوص جريمة ميدلت التي هزت ساكنة المدينة يوم عيد الأضحى ﻿

ما تزال المصالح الأمنية مستمرة في تحقيقها بخصوص الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها مقاول على يد جاره سائق التريبورتور صبيحة الأربعاء المنصرم المتزامن مع يوم عيد الأضحى، بحي إيرومليل بميدلت.

شوف تيفي

ما تزال المصالح الأمنية مستمرة في تحقيقها بخصوص الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها مقاول على يد جاره سائق التريبورتور صبيحة الأربعاء المنصرم المتزامن مع يوم عيد الأضحى، بحي إيرومليل بميدلت.

وحسب ما ذكرته مصادر جهوية، فإن العناصر الأمنية ما تزال تستنطق الجاني عن مكان إخفاء جثة المقاول، إذ يحيلهم في كل مرة لمكان خاطئ.

وأضافت ذات المصادر، أن المتهم بالقتل يعاني من اضطرابات نفسية وهو ما يصعب مهمة المحققين .

هذا وكان سائق التريبورتور قد أقدم على ذبح المقاول من الوريد إلى الوريد ورجحت مصادر شوف تيفي أن يكون سبب الجريمة راجع إلى تصفية حسابات.