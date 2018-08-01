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فضيحــة تهز جماعة العدل والإحسان .. السجن لمسؤولة القطاع النسائي بعد تورطها في علاقة جنسية مع عشيقها عضو الأمانة العامة

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 16:12 فضيحــة تهز جماعة العدل والإحسان .. السجن لمسؤولة القطاع النسائي بعد تورطها في علاقة جنسية مع عشيقها عضو الأمانة العامة | حوادث و حقوق
فضيحــة تهز جماعة العدل والإحسان .. السجن لمسؤولة القطاع النسائي بعد تورطها في علاقة جنسية مع عشيقها عضو الأمانة العامة
أفادت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن المحكمة الابتدائية بوجدة أدانت يوم أمس الجمعة، ''ف.س''، المسؤولة عن القطاع النسوي في جماعة العدل والإحسان بوجدة، بشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد، وذلك بعد تورطها رفقة

شوف تيفي

أفادت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن المحكمة الابتدائية بوجدة أدانت يوم أمس الجمعة، ''ف.س''، المسؤولة عن القطاع النسوي في جماعة العدل والإحسان بوجدة، بشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد، وذلك بعد تورطها رفقة خليلها المتزوج ''م.أ'' في فضيحة جنسية يوم 6 غشت الجاري.

وقضت المحكمة بإطلاق سراح خليلها ''م.أ''، وذلك بعد تنازل زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، وكانت المتهمة ''ف.س'' قد مثلت، يوم 10 غشت الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، على خلفية اعتقالها متلبسة بممارسة الفساد مع عشيقها المتزوج ''م.أ''، عضو الأمانة المحلية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بجرادة، وقررت المحكمة حينها تأجيل النظر في الملف، وإيداع المشتبه بها في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوجدة.

يُــشــار أن أطوار القضية تعود إلى يوم 6 غشت الجاري، حينما اعتقلت السلطات الأمنية بجرادة، في حالة تلبس بممارسة الجنس، كلا من ''ف.س''، مسؤولة عن القطاع النسوي بجماعة العدل والإحسان بوجدة، و''م. أ''، المسؤول المحلي بالدائرة السياسية للجماعة بجرادة. 

 

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شوف تيفي المغرب العدل والإحسان جنس فضيحة

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