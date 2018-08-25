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حزب العثماني يطالب بفتح تحقيق في أسباب انقطاع الماء يوم عيد الأضحى بالقصر الكبير

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 15:42 حزب العثماني يطالب بفتح تحقيق في أسباب انقطاع الماء يوم عيد الأضحى بالقصر الكبير | بوليتيك
حزب العثماني يطالب بفتح تحقيق في أسباب انقطاع الماء يوم عيد الأضحى بالقصر الكبير
طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب عن مدينة القصر الكبير يوم عيد الأضحى، تفعيلا لمبدإ ''ربط المسؤولية بالمحاسبة،

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طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب عن مدينة القصر الكبير يوم عيد الأضحى، تفعيلا لمبدإ ''ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعرض نتائجه على الرأي العام وترتيب الآثار بناء عليه''.

 

ودعا الحزب، في بيان نشر عبر صفحة الكتابة المحلية بالقصر الكبير بالفيسبوك، وزارة الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة التي أطلقها رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير ضد حزب العدالة والتنمية، متهما إياه بقطع الماء عن مدينة القصر الكبير.

واستغرب البيان، التهرب المخجل لرئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير من المسؤولية، باعتباره مسؤولا عن خدمات القرب في مجال توزيع الماء الصالح للشرب، بنص المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مما يؤكد افتقاده لمؤهلات تدبير شؤون المدينة.

وفي ذات السياق، دعت الكتابة المحلية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار هذه المشكلة، سواء عبر رفع الطاقة الاستيعابية لخزانات المياه بالمدينة والتي لم تواكب النمو السكاني والعمراني بالقصر الكبير، أو غيرها من الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الإشكالية.

وسجل البيان، افتقار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش لأي سياسة تواصلية تساهم في استفادة المواطن من حقه في الوصول إلى المعلومة دون تشويه أو استغلال مقيت، مثمنا، من جهة أخرى، الأشكال الاحتجاجية الحضارية التي انتهجتها ساكنة القصر الكبير للتعبير عن استيائها من مشكلة انقطاع المياه.

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شوف تيفي المغرب الحزب العدالة والتنمية القصر الكبير الماء الأضحى

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