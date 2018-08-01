عــاجل..اعتقالات جديدة في قضية ''فتاة الوشــم'' خديجة وهذا ما أمر به وكيل الملك ﻿

في جديد قضية ''فتاة ''الوشــم '' خديجة التي سلطت ''شوف تيفي ''الضوء على قصتها، علمنا أن عناصر درك منطقة ولاد عياد ضواحي الفقيه بنصلح، اعتقلت يومه السبت 3 أشخاص متورطين في هذه القضية التي أخدت أبعادا

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في جديد قضية ''فتاة ''الوشــم '' خديجة التي سلطت ''شوف تيفي ''الضوء على قصتها، علمنا أن عناصر درك منطقة ولاد عياد ضواحي الفقيه بنصلح، اعتقلت يومه السبت 3 أشخاص متورطين في هذه القضية التي أخدت أبعادا دولية.

و يجري في هذه اللحظات و حسب مصادرنا، الاستماع للمشتبه بهم الثلاث، بعد اعتقالهم من داخل منازلهم بمجرد اعترافات أصدقائهم العشرة المعتقلين بداية هذا الأسبوع.

ووصل عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية إلى 13 شخصا ، من بينهم سبعة من ذوي السوابق العدلية.

و لا زالت حسب ذات المصدر، التحقيقات في الملف مستمرة ، حتى يتم الكشف عن ظروف وملابسات اغتصاب واحتجاز خديجة ووضع أوشام على جسدها

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك باستئنافية مدينة بني ملال، حدد تاريخ 6 شتنبر المقبل لعقد أولى جلسات المعتقلين في ملف ''خديجة'' التي تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين داخل أحد المنازل، ما تسبب في افتضاض بكارتها.