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عــاجل..اعتقالات جديدة في قضية فتاة الوشــم خديجة وهذا ما أمر به وكيل الملك | حوادث و حقوق

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عــاجل..اعتقالات جديدة في قضية ''فتاة الوشــم'' خديجة وهذا ما أمر به وكيل الملك

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 15:35 عــاجل..اعتقالات جديدة في قضية فتاة الوشــم خديجة وهذا ما أمر به وكيل الملك | حوادث و حقوق
عــاجل..اعتقالات جديدة في قضية ''فتاة الوشــم'' خديجة وهذا ما أمر به وكيل الملك
في جديد قضية ''فتاة ''الوشــم '' خديجة التي سلطت ''شوف تيفي ''الضوء على قصتها، علمنا أن عناصر درك منطقة ولاد عياد ضواحي الفقيه بنصلح، اعتقلت يومه السبت 3 أشخاص متورطين في هذه القضية التي أخدت أبعادا

شوف تيفي'':م غ

في جديد قضية ''فتاة ''الوشــم '' خديجة التي سلطت ''شوف تيفي ''الضوء على قصتها، علمنا أن عناصر درك منطقة ولاد عياد ضواحي الفقيه بنصلح، اعتقلت يومه السبت 3 أشخاص متورطين في هذه القضية التي أخدت أبعادا دولية.

و يجري في هذه اللحظات و حسب مصادرنا، الاستماع للمشتبه بهم الثلاث، بعد اعتقالهم من داخل منازلهم بمجرد اعترافات أصدقائهم العشرة المعتقلين بداية هذا الأسبوع.

ووصل عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية إلى 13 شخصا ، من بينهم سبعة من ذوي السوابق العدلية.

و لا زالت حسب ذات المصدر، التحقيقات في الملف مستمرة ، حتى يتم الكشف عن ظروف وملابسات اغتصاب واحتجاز خديجة ووضع أوشام على جسدها

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك باستئنافية مدينة بني ملال، حدد تاريخ 6 شتنبر المقبل لعقد أولى جلسات المعتقلين في ملف ''خديجة'' التي تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين داخل أحد المنازل، ما تسبب في افتضاض بكارتها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المعتقلين الفقيه بنصالح التحقيقات الملف أوشام

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