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فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش

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فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 14:35 فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش | ثقافة و فنون
فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش
أقدم الفنان التشكيلي المغربي مصطفى النافي على حرق أعماله الفنية والإبداعية ( في الصور) في صيغة احتجاجية على ما آلت إليه أوضاعه الحياتية و على ما يقع في سوق الفنون التشكيلية من مضاربات وسرقة وزبونية

'' شوف تيفي '' : متابعة

أقدم الفنان التشكيلي المغربي مصطفى النافي على حرق أعماله الفنية والإبداعية ( في الصور) في صيغة احتجاجية على ما آلت إليه أوضاعه الحياتية و على ما يقع في سوق الفنون التشكيلية من مضاربات وسرقة وزبونية وعلاقات وتحالفات... وتجمعات هنا وهناك لا ترقى بالفن التشكيلي المغربي بقدر ما يطغى عليها الجانب المادي الصرف.

وكتب الفنان التشكيلي تدوينة قصيرة '' بدأت بحرق أعمالي، لن أرسم ولن أنتمِيَ للتشكيل بعد اليوم ''. آخذا مجموعة من الصور وفيديو مرافق لعملية الحرق.

وأقدم مصطفى النافي بحرقه أعماله وتصويرها كمؤشر إلى ما وصلت ظروف بعض الفنانين من ظروف مزرية في حين ينعم البعض بالكثير من الرفاهية والترحيب.

وتأسف الكثير من الفنانين والكتاب المغاربة في وسائل التواصل الإجتماعي عن حرق الفنان للوحاته واعتبر البعض أن ذلك مؤشر عن تهاوي الفن وقيمه وعن نفسية الفنان مصطفى النافي الذي يشعر بكثير من المرارة والحنق.

 

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شـــوف تيفي المغرب مرارة فنان تشكيلي أعمال احتجاج حرق

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