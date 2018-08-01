احذروا مرض ''النــوما '' الذي يُدمر الوجوه... ﻿

'' لا تخفِ أطفالك في المنزل''، تسأل دورية معلومات من منظمة الصحة العالمية، وهي موجهة إلى عائلات الأطفال الذين يعانون من مرض'' النوما ''، وهو مرض منسي مجهول المنشأ يدمر الوجوه في غضون أيام.

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة

'' لا تخفِ أطفالك في المنزل''، تسأل دورية معلومات من منظمة الصحة العالمية، وهي موجهة إلى عائلات الأطفال الذين يعانون من مرض'' النوما ''، وهو مرض منسي مجهول المنشأ يدمر الوجوه في غضون أيام.

''النوما ''، باليونانية، تعني الإلتهام. وهذا ما يحدث حرفيا. ويبدأ كقرحة بسيطة على اللثة ويصبح بسرعة التهاب لثة التقرح الناخرة التي تثقب العضلات والجلد والعظام. تفوح من المتضررين رائحة كريهة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 140 ألف طفل يصابون بالنوما كل سنة. إذا لم يتلقوا العلاج بالمضادات الحيوية، فإن 90٪ منهم يموتون، والعديد منهم بالفعل بدون أنف ومع ثقب في وجوههم يترك فكهم مكشوفًا. يتم تشويه المرضى الذين بقوا على قيد الحياة مدى الحياة.

''عادةً ما يكونون منفصلين عن حياتهم اليومية، مختبئين أو معزولين مع الحيوانات. وينبغي، في كثير من الأحيان إلى ظهور ناخرات في الوجوه تعتبر علامة شيطانية أم نقمة للأسرة ''، يوضح فريق من الباحثين الإسبان تقوده ماريا غارسيا مورو، وهي متخصصة في الأمراض الاستوائية في جامعة سالامانكا لصحيفة '' الباييس '' الإسبانية.