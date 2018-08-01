 احذروا مرض ''النــوما '' الذي يُدمر الوجوه... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش | ثقافة و فنون

فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش

حجاج صينيون يودعون الحرم المكي بالدموع، عائدين بالوراء إلى ديارهم ووجوههم لا تفارق الكعبة احتراما لها | بووز

حجاج صينيون يودعون الحرم المكي بالدموع، عائدين بالوراء إلى ديارهم ووجوههم لا تفارق الكعبة

احذروا مرض النــوما الذي يُدمر الوجوه... | دولي

احذروا مرض ''النــوما '' الذي يُدمر الوجوه...

مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح | حوادث و حقوق

مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح

ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله | دولي

ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله

إطلاق نار قرب مدرسة بكالفورنيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

إطلاق نار قرب مدرسة بكالفورنيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

في قضية بوعشرين .. نتيجة الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية تحسم مسار المحاكمة | بوليتيك

في قضية بوعشرين .. نتيجة الخبرة التقنية على ''الفيديوهات الجنسية '' تحسم مسار المحاكمة

كلام ساقط وتبادل السب والشتم بأحد أحياء فاس والساكنة غاضبة | مجتمع

كلام ساقط وتبادل السب والشتم بأحد أحياء فاس والساكنة غاضبة

ثلاثيني وسبعينية ينتحران شنقا في نفس اليوم بإقليم بني ملال | حوادث و حقوق

ثلاثيني وسبعينية ينتحران شنقا في نفس اليوم بإقليم بني ملال

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

احذروا مرض ''النــوما '' الذي يُدمر الوجوه...

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 14:28 احذروا مرض النــوما الذي يُدمر الوجوه... | دولي
احذروا مرض ''النــوما '' الذي يُدمر الوجوه...
'' لا تخفِ أطفالك في المنزل''، تسأل دورية معلومات من منظمة الصحة العالمية، وهي موجهة إلى عائلات الأطفال الذين يعانون من مرض'' النوما ''، وهو مرض منسي مجهول المنشأ يدمر الوجوه في غضون أيام.

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة

'' لا تخفِ أطفالك في المنزل''، تسأل دورية معلومات من منظمة الصحة العالمية، وهي موجهة إلى عائلات الأطفال الذين يعانون من مرض'' النوما ''، وهو مرض منسي مجهول المنشأ يدمر الوجوه في غضون أيام.

''النوما ''، باليونانية، تعني الإلتهام. وهذا ما يحدث حرفيا. ويبدأ كقرحة بسيطة على اللثة ويصبح بسرعة التهاب لثة التقرح الناخرة التي تثقب العضلات والجلد والعظام. تفوح من المتضررين رائحة كريهة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 140 ألف طفل يصابون بالنوما كل سنة. إذا لم يتلقوا العلاج بالمضادات الحيوية، فإن 90٪ منهم يموتون، والعديد منهم بالفعل بدون أنف ومع ثقب في وجوههم يترك فكهم مكشوفًا. يتم تشويه المرضى الذين بقوا على قيد الحياة مدى الحياة.

''عادةً ما يكونون منفصلين عن حياتهم اليومية، مختبئين أو معزولين مع الحيوانات. وينبغي، في كثير من الأحيان إلى ظهور ناخرات في الوجوه تعتبر علامة شيطانية أم نقمة للأسرة ''، يوضح فريق من الباحثين الإسبان تقوده ماريا غارسيا مورو، وهي متخصصة في الأمراض الاستوائية في جامعة سالامانكا لصحيفة '' الباييس '' الإسبانية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب النوما مرض مدمر الباييس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله | دولي

ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله

إطلاق نار قرب مدرسة بكالفورنيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

إطلاق نار قرب مدرسة بكالفورنيا وهذه حصيلة القتلى والمصابين

الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار | دولي

الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار

بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو | دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الممثل عــادل أبا تراب يكشف حقائق مثيرة عن إشاعة اعتــزاله | خارج البلاطو
منذ 41 دقيقة

الممثل عــادل أبا تراب يكشف حقائق مثيرة عن إشاعة اعتــزاله

خديجة ضحية الاغتصاب و الوشم..مغاربة يطالبون بإعــدام عصابة الفقيه بن صالح | خارج البلاطو

''خديجة ضحية الاغتصاب و الوشم''..مغاربة يطالبون بإعــدام عصابة الفقيه بن صالح

صـــادم وغير متوقع..سجينة مغربية تروي قصتها من داخل سجن عكاشة ..اتاهمني راجلي بالقتل حيث كيغير عليا | خارج البلاطو

صـــادم وغير متوقع..سجينة مغربية تروي قصتها من داخل سجن عكاشة ..اتاهمني راجلي بالقتل حيث كيغير عليا

فضـــيحة تهز مدينة وجدة..نافورة المدينة تتحول إلى مزبلة والساكنة تطالب بالتدخل العاجل | خارج البلاطو

فضـــيحة تهز مدينة وجدة..نافورة المدينة تتحول إلى مزبلة والساكنة تطالب بالتدخل العاجل

﻿

آخر المستجدات

فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

فنان تشكيلي مغربي يـــحرق أعماله و هاعلاش

حجاج صينيون يودعون الحرم المكي بالدموع، عائدين بالوراء إلى ديارهم ووجوههم لا تفارق الكعبة احتراما لها | بووز

حجاج صينيون يودعون الحرم المكي بالدموع، عائدين بالوراء إلى ديارهم ووجوههم لا تفارق الكعبة

احذروا مرض النــوما الذي يُدمر الوجوه... | دولي

احذروا مرض ''النــوما '' الذي يُدمر الوجوه...

مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح | حوادث و حقوق

مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.