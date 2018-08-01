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مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 14:25 مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح | حوادث و حقوق
مغاربة وجمعيات يتضامنون مع فتاة الوشم و الاغتصاب نواحي الفقيه بن صــالح
خلف الحادث المأساوي المتمثل في الإعتداء الجنسي الجماعي على الفتاة خديجة المنحدرة من أولاد عياد التي أضحت موسومة ب '' فتاة الوشم '' استياء عارما وتعاطفا كبيرا مع قضيتها باغتصابها من طرف 14 مغتصب.

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة

 خلف الحادث المأساوي المتمثل في الإعتداء الجنسي الجماعي على الفتاة خديجة المنحدرة من أولاد عياد التي أضحت موسومة ب '' فتاة الوشم '' استياء عارما وتعاطفا كبيرا مع قضيتها باغتصابها من طرف 14 مغتصب. ودخلت جمعيات المجتمع المدني على الخط فقد أصدرت جمعية التنمية والطفولة / الفرع المركزي بيانا استنكرت ما '' تعرضت له طفلة قاصر لأشكال متعددة من العنف الجسدي والجنسي والنفسي تجلت في الإختطاف والإغتصاب الجماعي والوشم على الجسد والحرق و الكي من طرف عصابة متكونة من ثلاثة عشر شخص ''.

وأضاف البيان ''إن هذه الجريمة النكراء والمدانة من طرف كل الضمائر الحية والإطارات الغيورة على طفولتنا بما فيها جمعية التنمية للطفولة والشباب، فإن كانت تدل على الاستهتار بحقوق الأطفال المغاربة واستمرار التمثل الإجتماعي السلبي لقضايا الطفولة، فإنها تؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك فشل الخطط والبرامج والإستراتيجيات الرسمية في صيانة حقوق الطفولة المغربية من كل أنواع المعاملات القاسية والعنيفة والحاطة بكرامتها رغم الشعارات المستهلكة في هذا الشأن.

إننا في جمعية التنمية للطفولة و الشباب، إذ ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ''.

وفي صفحة '' شوف تيفي '' على الفيسبوك وصل عدد التعليقات ما يفوق 3000 تعليق وصل عدد المشاهدات100 ألف مشاهدة في اليوتوب في أقل من يوم واستنكرت أغلب التعليقات هذا الفعل الهمجي وذهبت بعض التعليقات إلى تشديد العقوبات على المغتصبين وطالب عدد كبير منهم بعقوبة الإعدام للمغتصبين.. بينما ذهبت فئة إلى التعليق بعبارة '' لا حول ولا قوة إلا بالله ''.. في حين ذهب نصف أخر إلى التساؤل عن المعطيات الدقيقة وتحليل خطاب الفتاة القاصر بالنظر إلى روايتها.

وخلف الحادث استياء عارما وكانت '' شوف تيفي'' سباقة إلى نشر فيديو الفضيحة...

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب فتاة الوشم استياء عارما جمعيات تدخل

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