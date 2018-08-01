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ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 13:47 ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله | دولي
ترامب في ورطة جديدة..رئيس أمريكا لديه ابن غير شرعي أنجبه مع مدبرة منزله
وجد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب نفسه في ورطة جديدة، بعدما أصبح البواب السابق في برج ترامب بنيويورك، قادرا الآن على فضح المستور.

شوف تيفي

وجد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب نفسه في ورطة جديدة، بعدما أصبح البواب السابق في برج ترامب بنيويورك، قادرا الآن على فضح المستور.

وحسب ما ذكرته شبكة ''سي إن إن'' الأمريكية، فإن البواب سبق له وأن تلقى عشرات الآلاف من الدولارات كي يتستر على فضيحة جنسية قديمة بطلها دونالد ترامب .

وكان البواب قد زعم أن ترامب أنجب طفلا غير شرعي مع مدبرة منزله خلال الثمانينيات، إلا أن قصته ظلت ''غامضة''، إذ لم يتم تأكيدها أو نفيها من أي مصدر، وكان البواب قد وقع عقدا مع شركة ''أميريكان ميديا'' لمنعه من تسريب هذه القصة وكشف معطياتها، لكنه بات حاليا قادرا على الحديث، بعدما تمكن مؤخرا من إنهاء العقد الذي يربطه مع الشركة الأمريكية، التي يمكلها دايفيد بيكر.

ومن جهته، ذكر محامي البواب « آمل أن تظهر الحقيقة في أقرب وقت ممكن ».

 

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