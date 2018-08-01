في قضية بوعشرين .. نتيجة الخبرة التقنية على ''الفيديوهات الجنسية '' تحسم مسار المحاكمة ﻿

من المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة لمحاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم''، في العاشر من شتنبر المقبل، بعد انتهاء العطلة القضائية، الحسم في أمر مقاطع الفيديوهات الجنسية التي سبق وتم عرضها

شوف تيفي

من المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة لمحاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية ''أخبار اليوم''، في العاشر من شتنبر المقبل، بعد انتهاء العطلة القضائية، الحسم في أمر مقاطع الفيديوهات الجنسية التي سبق وتم عرضها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ليالي شهر رمضان.

وأفادت مصادر مقربة من ملف بوعشرين بأن جلسة العاشر من شتنبر ستكون مخصصة بالأساس لعرض نتيجة الخبرة التقنية التي طلبتها المحكمة من مصالح الدرك الملكي المعروفة بخبرتها وحيادها في هذا المجال، وبأن نتيجة الخبرة ستحسم بشكل كبير مسار المحاكمة والتي كثُــر فيها لغط كبيــر.

ووفق المصادر نفسها، فإن نتيجة الخبرة التقنية على مقاطع الفيديوهات الجنسية لـ''بوعشرين'' ستضع المحاكمة في خطها المباشر نحو النهاية، حيث من المقرر أن تنطلق بعدها دفوعات محاميي بوعشرين وأيضا دفوعات محاميي الطرف المشتكي في هذه القضية المثيرة والتي تجمع أبرز وجوه أصحاب البذلة السوداء بالمغرب .

وأثــار تأخر ''الخبرة التقنية'' بعض شكوك دفاع بوعشرين، وفي المقابل يجد محامو المشتكيات أن التأخر في إعلان نتائج الخبرة التقنية أمر طبيعي وعادي في مثل هذه الملفات، وأن التأخر لا يؤثر في مسار الملف، وأن دفاع المشتكيات متيقن تماماً من كون بوعشرين هو الذي يظهر في تلك المقاطع وفوق كنبة مقر مكتبه .

هـــذا ويتابع الوكيل العام بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

وجــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.