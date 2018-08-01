كلام ساقط وتبادل السب والشتم بأحد أحياء فاس والساكنة غاضبة ﻿

شوف تيفي
تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مُصور مُدته دقيقة يظهر من خلاله عدد من الأشخاص بحالة غير طبيعية يثيرون ضجة عارمة بأحد الأحياء الكائنة بالقرب من « المارشي سنطرال » بفاس.
وحسب ما ذكره صاحب الفيديو، فإن الأشخاص الذين يترددون على مقهى الشيشا والحانة المتواجدين بالحي، يخلقون ضجة كبيرة في الساعات المتأخرة من الليل على الرغم من تواجد مركز للشرطة غير بعيد من المكان المذكور، كما يتبادلون السب والشتم والكلام الساقط.
وأمام هذا الأمر، تطالب الساكنة من السلطات المحلية التدخل السريع لإغلاق الحانة ومقهى الشيشا لكي تنعم الساكنة بالهدوء.