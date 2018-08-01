كلام ساقط وتبادل السب والشتم بأحد أحياء فاس والساكنة غاضبة ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مُصور مُدته دقيقة يظهر من خلاله عدد من الأشخاص بحالة غير طبيعية يثيرون ضجة عارمة بأحد الأحياء الكائنة بالقرب من « المارشي

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تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مُصور مُدته دقيقة يظهر من خلاله عدد من الأشخاص بحالة غير طبيعية يثيرون ضجة عارمة بأحد الأحياء الكائنة بالقرب من « المارشي سنطرال » بفاس.