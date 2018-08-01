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هـــاشتاغ ''كُـلُّـنا خديجة'' يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتضامن دولي مع ضحية الاغتصاب الجماعي و الوشــم

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 13:24 هـــاشتاغ كُـلُّـنا خديجة يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتضامن دولي مع ضحية الاغتصاب الجماعي و الوشــم | حوادث و حقوق
هـــاشتاغ ''كُـلُّـنا خديجة'' يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وتضامن دولي مع ضحية الاغتصاب الجماعي و الوشــم
بعدما سلطت أول قناة إلكترونية في المغرب''شوف تيفي''الضــوء على قضية خديجة التي تعرضت لأبشع أشكال العنف نواحي الفقيه بن صالح ، من اختطاف، واغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا، والتي تعرضت في ذات الوقت للكي

شوف تيفي

بعدما سلطت أول قناة إلكترونية في المغرب''شوف تيفي''الضــوء على قضية خديجة التي تعرضت لأبشع أشكال العنف نواحي الفقيه بن صالح ، من اختطاف، واغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا، والتي تعرضت في ذات الوقت للكي والوشم على الجسد برموز بشعة ومصطلحات نابية وأسماء لمغتصبيها في مشهد اهتزت له قلوب المغاربة قاطبة، دخلت جمعيات نسائية وحقوقية على الخط .

وأطـــلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هــــاشتاغ ''كلنا خديجــة' تعبيرا عن تضامنهم مع ضحية الاغتصاب الجماعي، التي وصل صيتها العالمية حيث سلطت بعض القنوات والمنابر الإعلامية الدولية الضوء على قضيتها بشكل كبير، أبرزها قناة ''بي بي سي'' نقلا عن قناة شوف تيفي التي كانت سباقة في إجراء حوار مع الضحية ووالدتها و جيرانها، وهو ما لقي تفاعلا عبر ''التويتر'' و ''فيسبوك'' بنشر صورها وشارات حمراء مكتوب عليها ''كلنا خديجة'' ... ''خديجة مسؤوليتنا جميعا'' ... ''أين نحن''...

وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المعنية بتشديد العقوبات على مرتكبي هذا الجرم الخطير، مع المواكبة الصحية والنفسية للضحية، كما دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر بشأن مستقبل المغربيات، أمام هذه الممارسات الوحشية والشاذة من العنف الممارس تجاه النساء.

وأعلنت العديد من الجمعيات الحقوقية عبر بيانات وبلاغات تم تداولها بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الجناة ، ومعاقبتهم بأقسى العقوبات ، منددين بهذا التصرف البشع الذي كشف عن وجود ''وحوش بشرية'' وسط المجتمع تحتاج إلى دراسة نفسية عميقة واجتهادات قانونية جديدة .

‫شوف تيفي

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