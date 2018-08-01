حزب ''السنبلة'' في مفترق الطُّـــرُق وقيادات تطالب برحيل 'العنصر'' بعد 30 سنة من تربعه على كرسي الزعامة ﻿

في ظل اتساع دائرة الرافضين لتولي محمد حصاد قيادة الحركة الشعبية والراغبين في رحيل الأمين العام الحالي، يعيش حزب الحركة الشعبية منعطفا وصف بالمثير، وذلك في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح

شوف تيفي

في ظل اتساع دائرة الرافضين لتولي محمد حصاد قيادة الحركة الشعبية والراغبين في رحيل الأمين العام الحالي، يعيش حزب الحركة الشعبية منعطفا وصف بالمثير، وذلك في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح للأمانة العامة للحزب، كل ذلك وسط ترقب كبير من إمكانية عودة العنصر من جديد، الذي لم يحسم ترشحه بعد، خاصة بعد ادخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب ألغت مبدأ الولايتين.

ويعيش حزب الحركة الشعبية صراعا داخليا قويا حول الزعامة، فبعدما كان خلال الأشهر القليلة الماضية خفيا، صار في الآونة الأخيرة معلنا، وذلك بسبب اقتراب موعد مؤتمره 13 المقرر في 28 و 29 و 30 شتنبر المقبل، حسب ما أوردته يومية الأحداث المغرية نهاية الأسبوع الجاري.

ودخل حزب السنبلة منعطفا وصفته بعض قيادات الحزب بـ ''المثير'' وذلك في ظل تردد عدد من الأسماء البارزة في الإفصاح عن رغبتها في الترشح للأمانة العامة للحزب ، والتي أكدت أن الحزب منقسم بين تيارين الأول يريد رحيل الأمين العام الحالي امحند العنصر وآخـر يرغب في بقائه.

ويُـــعاب على حزب الحركة الشعبية أنه لم يغير أمينه العام الحالي امحند العنصر منذ أكثر من 30 سنة، حيث أعادت الحركة في مؤتمرها الوطني الــ12 المنعقد في يونيو 2014 تجديد الثقة في العنصر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس جهة فاس مكناس، وتقلد العديد من المناصب الوزارية ، كان آخرها منصب وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في حكومة بنكيران.