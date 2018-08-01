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إلحاق خسائر مادية بتجهيزات في ملك القنصلية الفرنسية بالرباط

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 12:53 إلحاق خسائر مادية بتجهيزات في ملك القنصلية الفرنسية بالرباط | حوادث و حقوق
إلحاق خسائر مادية بتجهيزات في ملك القنصلية الفرنسية بالرباط
أوقفت مصالح الأمن الوطني بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك لتورطه في إلحاق خسائر مادية بتجهيزات في ملك القنصلية الفرنسية بنفس المدينة، وذلك

شوف تيفي

أوقفت مصالح الأمن الوطني بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك لتورطه في إلحاق خسائر مادية بتجهيزات في ملك القنصلية الفرنسية بنفس المدينة، وذلك حسب ما تداولته تقارير إعلامية متطابقة.

وتشير المعطيات المنشورة أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه به الذي كان في حالة سكر متقدمة، بإلحاق خسائر مادية بالجرس الإلكتروني لباب القنصلية الفرنسية، حيث تم توقيفه بعين المكان وإخضاعه للحراسة النظرية رهن إشارة البحث قضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر قضائي أن المعني بالأمر كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ سنة 2015، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي بعد إدانته في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، دون أن يسبق السلطات القضائية المغربية أن توصلت بأية شكاية رسمية في شأنه من نظيرتها الفرنسية، حتى يتسنى لها تحريك المتابعة القضائية في حقه، رغم توصل الجانب الفرنسي بطلب رسمي بهذا الخصوص سنة 2016.

 

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شوف تيفي المغرب الرباط فرنسا القنصلية تجهيزات خسائر

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