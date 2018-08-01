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الرميد: من يطالب بالمساواة في الإرث أصوات محدودة ولا تمثل ثقلا داخل المجتمع

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 12:48 الرميد: من يطالب بالمساواة في الإرث أصوات محدودة ولا تمثل ثقلا داخل المجتمع | بوليتيك
الرميد: من يطالب بالمساواة في الإرث أصوات محدودة ولا تمثل ثقلا داخل المجتمع
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه '' لدينا في المغرب من يطالب بالمساواة في الإرث، لكنها تبقى أصوات محدودة ولا تمثل ثقلا داخل المجتمع''.

شوف تيفي

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه '' لدينا في المغرب من يطالب بالمساواة في الإرث، لكنها تبقى أصوات محدودة ولا تمثل ثقلا داخل المجتمع''.

جاء ذلك خلال مشاركته يوم أمس الجمعة، في برنامج ''بلا قيود'' الذي يذاع عبر قناة ''بي بي سي'' العربية، في معرض تعليقه عما أثير مؤخرا في تونس حول مسألة المساواة في الإرث، مشيرا في مداخلته، أن ''القضايا المفروض فيها إثارة النقاش، هي ما يهتم بها المجتمع في عمومه وسواده ومكوناته، أما الأصوات التي يمكن أن تناقش هذه القضية أو تلك، فهي حرة، لكنها تبقى أصوات معزولة، لأنها ليست من القضايا في هذه المرحلة على الأقل، أن نهتم بها في إطار ما نحن فيه.''، يضيف وزير العدل والحريات السابق.

وفي كلمته حول تقارير المنظمات الحقوقية حول الوضع المغربي، قال وزير الدولة ''إنهم يحترمون المنظمات الدولية وتقييماتها فيما يتعلق بالحريات الصحفية في بلاده ولكنهم لا يوافقون عليها...معبرا عن اعتقاده بأنّ المنظمات الدولية كالعفو الدولية، وهيومن رايتش واتش، لا تملك ما يمكنها من تتبع تطور الحقوق في بلاده''.

وعن حرية الصحافة في المغرب، أكد الرميد أن ''حرية الصحافة في المغرب مضمونة، وأن الصحافيين مشكلتهم ليست مع القانون أو تدخل السلطات بل مع أنفسهم''، على حد تعبيره.

 

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شوف تيفي المغرب تونس الإرث الرميد السبسي حقوق الإنسان

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