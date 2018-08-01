بوعشرين قضى أيـام عيد الأضحى بدون زيارة عائلية ﻿

علـــمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن توفيق بوعشرين قضى أيام عيد الأضحى من دون زيارة عائلية، باعتبار أن العيد حل يوم الأربعاء، وهو نفسه يوم زيارته .

شوف تيفي

علـــمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن توفيق بوعشرين قضى أيام عيد الأضحى من دون زيارة عائلية، باعتبار أن العيد حل يوم الأربعاء، وهو نفسه يوم زيارته .

وأضــافت ذات المصادر أن توفيق بوعشرين يمضي أياماً عسيرة في الزنزانة بسبب آلام يشكو منها في كتفه، إذ طلب إجراء فحص منذ أكثر من شهر، فيما ظهرت متاعب صحية على بوعشرين خلال جلسات محاكمته بسبب تأثره بداء السكري.

يُـــشار أن توفيق بوعشرين يتابع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار في البشر وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا سبق وتم عرضها في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.