 البرلماني ''الحسين أزوكاغ'' يؤكد أن أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة في تاريخ بلادنا هو المتعلق بالتربية والتكوين ﻿
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البرلماني ''الحسين أزوكاغ'' يؤكد أن أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة في تاريخ بلادنا هو المتعلق بالتربية والتكوين

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 12:01 البرلماني الحسين أزوكاغ يؤكد أن أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة في تاريخ بلادنا هو المتعلق بالتربية والتكوين | بوليتيك
البرلماني ''الحسين أزوكاغ'' يؤكد أن أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة في تاريخ بلادنا هو المتعلق بالتربية والتكوين
شدد البرلماني عن حزب الاستقلال باشتوكة أيت بها ''الحسين أزوكاغ'' ، عن رفضه المطلق لمضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي صادق عليه المجلس الوزاري مطلع الأسبوع الجاري،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شدد البرلماني عن حزب الاستقلال باشتوكة أيت بها ''الحسين أزوكاغ'' ، عن رفضه المطلق لمضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي صادق عليه المجلس الوزاري مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة الملك محمد السادس.

ودعا ''أزوكاغ'' في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك'' إلى عدم تمرير القانون الإطار في صيغته الحالية، مبرزا أنه كان يمني النفس بأن ''تتسلل بعض التعديلات إلى القانون قبل عرضه على المجلس الوزاري، لكن للأسف تم إجازته كما صادق عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الحكومي''.

واعتبر أزوكاغ في معرض حديثه عن هذا القانون أن المصادقة على القانون الإطار ''سيكون أسوأ قرار سيتم تمريره خلال العشرية الأخيرة في تاريخ بلادنا''، مؤكدا أن القانون سيضرب مجانية التعليم وسيشرعن التعاقد وسيقبر كل التراكمات التي تحققت في تدريس الأمازيغية (المادة 28).

وأشار في ختام تدوينته أن القانون الإطار سينسف أيضا التراتبية في القوانين، مشيرا إلى أنه ''بدل أن يستمد القانون الإطار التوجهات العامة في ترسيم وتدريس الأمازيغية من قانون تفعيل الطابع الرسمي كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، صارت أغلب مواد قانون الأمازيغية منقولة حرفيا من الرؤية الاستراتيجية 2030/2015، ومن قانون الإطار.

 

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