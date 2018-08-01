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''كــــوثر فــــال'' تطالب السلطات البلجيكية برد الاعتبار بعد اتهامها بالتجسس والتخابر لصالح المغرب

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 11:32 كــــوثر فــــال تطالب السلطات البلجيكية برد الاعتبار بعد اتهامها بالتجسس والتخابر لصالح المغرب | بوليتيك
''كــــوثر فــــال'' تطالب السلطات البلجيكية برد الاعتبار بعد اتهامها بالتجسس والتخابر لصالح المغرب
طالبت كوثر فال، المتابعة من قبل السلطات البلجيكية بتهمة التجسس والتخابر لصالح المغرب، برد الاعتبار بعد أن تسبب اعتقالها بهذه التهمة في ''أزمة داخلية'' لها ، وذلك بعد إطلاق سراحها بأيام.

شوف تيفي

طالبت كوثر فال، المتابعة من قبل السلطات البلجيكية بتهمة التجسس والتخابر لصالح المغرب، برد الاعتبار بعد أن تسبب اعتقالها بهذه التهمة في ''أزمة داخلية'' لها ، وذلك بعد إطلاق سراحها بأيام.

وكانت السلطات البلجيكية قد اعتقلت الصحافية المغربية المثيرة للجدل كوثر فال، إحدى المشتكيات بتوفيق بوعشرين مالك جريدة ''أخبار اليوم'' وموقع ''اليوم24'' في ماي السابق، بتهمة ''التجسس لصالح المخابرات المغربية وزعزعة أمن الدولة''، كما تم وصفها بـ''ماطا هاري'' الجاسوسة الشهيرة، وكانت ''ماتا هاري'' راقصة هولندية-جرمانية، وأيضاً مومساً لدى رجال الطبقة العليا من المجتمع، تم إعدامها من قبل الفرنسيين رميا بالرصاص بتهمة التجسس عليهم خلال الحرب العالمية الأولى.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية ''بلجا'' أن الصحافية المغربية كوثر فال، احتجزت في مركز مغلق«127 مكرر» قبل أن يتم ترحيلها من بلجيكا إلى المغرب، كما تم سحب تأشيرتها بعد أن وجهت إليها تهمة ''التجسس لصالح المخابرات المغربية وزعزعة أمن الدولة''.

واعتبرت فال أن اعتقالها كان أشبه بـ''اختطاف''، وكتبت في رسالة نقلها عنها، حاخام أنفيرس موشي فريدمان، إسرائيلي مقيم في بروكسل ويدافع عنها، إن التهمة الموجهة إليها تتعلق بـ ''التجسس لصالح المغرب'' ، وأن المرة الأولى التي تتعرض فيها للتوقيف كانت ''يوم الـ29 من ماي الماضي، وذلك بمجرد وصولها إلى مطار شارل لوروا، إذ سُحبت منها تأشيرة الدخول إلى الأراضي البلجيكية، غير أن احتجاجها عن طريق محاميها البلجيكي، جعل السلطات البلجيكية تطلق سراحها في ذلك الوقت''.

يُـــــشــــار أن كوثر فال هي إحدى المشتكيات في ملف بوعشرين، ، وقد تنصبت طرفا مدنيا في إحدى جلسات محاكمة توفيق بوعشرين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كوثر فال السلطات البلجيكية التخابر لصالح المغرب بوعشرين

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