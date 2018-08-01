 ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو ''تقيح'' رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية ﻿
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ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو ''تقيح'' رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 11:08 ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو تقيح رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية | مجتمع
ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو ''تقيح'' رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية
على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإخبارية لمقطع فيديو قامت إحدى الأسر بمدينة أكادير بنشره يوم عيد الأضحى، و الذي يظهر رأس خروف مذبوح وبه تقيح،

شوف تيفي:أكادير

على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإخبارية لمقطع فيديو قامت إحدى الأسر بمدينة أكادير بنشره يوم عيد الأضحى، و الذي يظهر رأس خروف مذبوح وبه تقيح، وما خلفه ذلك من فزع وذعر في صفوف المواطنين خصوصا وأنه يحمل علامة الترقيم الصفراء التي وضعتها وزارة الفلاحة على أذن أضحيات العيد، دخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية وأكد أن الحالة التي سجلت بمنطقة الدراركة بالضبط نواحي أكادير لا تستدعي التهويل والتضخيم فهي مجرد حالة مرضية مرتبطة بما يسمى ''التهاب الغدد اللمفاوية''.

وأوضح في رسالة توضيحية توصلت بها قناة ''شوف تيفي''، أن الأمر يتعلق بالالتهاب اللامفوي، الذي يجب بتره دون فتحه، مبرزا أن هذا اللالتهاب لا يشكل خطرا على السقيطة.

وأضافت ذات الرسالة أنه يكفي فقط بتر العضو المصاب أو عرضه على طبيب بيطري من أجل بتره، وفي هذه الحالة وبعد فتح الالتهاب من الأفضل التخلص من الرأس بشكل كلي.

يشار أن، فيديو يحمل عنوانا : ''خطير شوفو أش لقا مواطن بالدراركة برأس خروف العيد..'' اجتاح بشكل واسع عددا من المواقع الإخبارية والصفحات الفيسبوكية الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل المتباينة وموجة من الذعر والهلع في صفوف ساكنة جهة سوس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير أونسا onssa تدخل على خط تقيح رأس أضحية العيد حالة مرضية عادية

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