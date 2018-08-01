عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أمس الجمعة، صورا مثيرة وصادمة، توثق لإصابة مواطن شاب تعرض لعملية سرقة وضرب وجرح بمدينة العرائش يوم العيد، على يد مجموعة من الأشخاص

شوف تيفي

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أمس الجمعة، صورا مثيرة وصادمة، توثق لإصابة مواطن شاب تعرض لعملية سرقة وضرب وجرح بمدينة العرائش يوم العيد، على يد مجموعة من الأشخاص المجهولين.

وحسب ناشري الصور فإن الشاب تعرض للسرقة، يوم الخميس الماضي ثاني أيام عيد الأضحى، بمدينة العرائش، و اعترض سبيله مجموعة من الأشخاص، حيث قاموا بسرقته وسلبوا منه مبلغ 7000 درهم وهاتفه النقال وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتفاعل نشطاء مع هذه الصور، حيث عبر المعلقون عن أسفهم لهذه الحادثة التي تتكرر بين الفينة والأخرى بالمنطقة، مؤكدين عدم توفر الأمن في بعض المناطق بالمدينة.